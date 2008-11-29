Kolera salgınında 500'den fazla kişi öldü

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Zimbabve muhalefet lideri Morgan Tsvangirai, ülkede koleradan ölenlerin sayısının "500'den fazla" olduğunu bildirdi.

Tsvangirai, "ülkede yarım milyondan fazla kişinin koleradan kaynaklanan insani kriz yüzünden olumsuz koşullarda yaşadığını" belirtti.



Uluslararası toplumun Zimbabve'de halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması için müdahalede bulunduğunu söyleyen Tsvangirai, ülkenin ücra bölgelerinde durumun halen istikrarsız olduğunu kaydetti.



BM'nin insani işler koordinasyon bürosunun son verilerine göre, Zimbabve'de koleradan ölenlerin sayısı 412'ye, vaka sayısı 9 bin 908'e yükseldi.