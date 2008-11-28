Kol gezen kolera 389 can aldı

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Birleşmiş Milletler (BM), Zimbabve'de koleradan ölenlerin sayısının 389'a yükseldiğini ve salgının bölgesel bir boyut kazanmasından endişe edildiğini bildirdi.

BM'nin insani işler koordinasyon bürosunun verilerine göre, 9 bin 463 kolera vakasının tespit edildiği Zimbabve'de, hastalık ülkenin doğusunda etkili oluyor ve yayılmaya devam ediyor.



Kolera salgınının Botsvana ve Güney Afrika'da görüldüğünü belirten BM yetkilileri, hastalığını bölgesel bir boyut kazanmasından endişe duyulduğunu dile getirdiler.