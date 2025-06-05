Köktürk’ün tişörtü sorun oldu! Alman Meclisi’nde Filistin hazımsızlığı

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Olay, Dışişleri Bakanı Johann Wadephul’un mecliste milletvekillerinin sorularını yanıtladığı sırada yaşandı. Meclis Başkanı Klöckner, üzerinde siyasi sembol ve yazıların yer aldığı kıyafetlerin giyilmesinin parlamento kurallarıyla bağdaşmadığını ifade ederek, Filistin yazılı tişörtünü ikaz edilmesine rağmen çıkartmadığı için Köktürk’ten oturum salonunu terk etmesini istedi. 32 yaşındaki Köktürk, daha önce de meclisin açılış oturumuna boynuna ‘Filistin şalı’ takarak katılmış, bu tavrı Almanya’da tartışma yaratmıştı. Köktürk sosyal medya platformu X üzerinden tepki gösterdi. Meclisteki tartışmada İsrail’e silah gönderme vaadinde bulunulmasına tepki gösterdiğini ifade eden Köktürk, “50 binden fazla ölü ve yaralı çocuk hakkında tek kelime edilmedi. Benim tişörtüm sorun oldu” ifadelerini kullandı.