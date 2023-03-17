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Kokpitte kahve içen 2 pilota ceza

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#Hindistan#Kokpit#Kahve
Kokpitte kahve içen 2 pilota ceza
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 07:00

Hindistan’da özel bir havayolu şirketi, uçuşun ortasında kokpitte ağzı açık kahve bardağı ve tatlı bulunduran iki pilotunu cezalandırdı.

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Olay, SpiceJet’e ait bir uçağın kontrol paneline yerleştirilmiş bardak ve tatlı fotoğrafının viral olmasından sonra yaşandı. Raporlar, fotoğrafın çekildiği sırada uçağın 37 bin fit yükseklikte seyrettiğini ortaya çıkardı. Sosyal medyada fotoğrafa gelen tepkilerin ardından Hindistan’ın havacılık düzenleyicisi, firmaya uyarı cezası verdi. SpiceJet’ten yapılan açıklamada konunun incelendiği ve iki pilotun izne çıkarıldığı açıklandı. Havacılık uzmanları elektronik cihazlara kahve dökülmesinin sistemi bozmaya yeteceğini söyledi.

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#Hindistan#Kokpit#Kahve

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