Kocasını ölümüne döven gence seslendi: Hapisten çıktığında ilk gördüğün kişi olmak istiyorum

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“Yargıç yok, jüri yok... Sadece ben ve o”

Annie Willson’ın bu sözleri, tüm ülke basınında yankılandı.

Annie şöyle devam etti:

“Oturup ağladığımda, Alan gözyaşlarımı gördüğünde ağlamaya başlıyor. Başka bir şey de yapamıyor zaten. Ama onun ağlamasını durdurmak benim hiç durmamam lazım, daha çok çaba göstermem gerekiyor.” Alan Willson'ı döven Tilley kardeşler, mahkemeye giderken böyle görüntülenmişti...

BAŞKA BİR ÇOCUĞU KURTARMAK İSTERKEN ÖLÜMÜNE DÖVÜLDÜ

Alan Willson, geçen yıl Paskalya Pazarında, parkta, 1 metre çapındaki, kalın ahşap bir kütük ile dövüldü.

Willson, bir çocuğu zorbaların elinden kurtarmaya çalışıyordu.

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Onu dövüp ileri derecede beyin hasarı almasına sebep olan üç kişi 13 ve 14 yaşındaki George ve Archie Tilley kardeşler ve 18 yaşındaki Harry Furlong’du.

Tilley kardeşler 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı, 18 yaşındaki Harry Furlong ise acımasız dayaktaki rolü nedeniyle 20 ay hapis cezası aldı.

Alan Willson’ın kafatasını parçalayan o korkunç anların sorumlularından Furlong bu ay serbest bırakılabilir.

Willson'ın karısı Annie ise onunla görüşmek istiyor.

47 yaşındaki Alan Willson, geçen yıl Paskalya Pazarı, Batı Sussex, Worthing'deki bir parkta frizbi yüzünden çıkan kavgayı ayırmak istedi.

11 yaşındaki bir öğrencinin diğer çocukların zorbalığına maruz kaldığını görünce olaya müdahil oldu. Bu yaştaki çocukların sergilediği şiddete kimse inanamadı

YAPTIĞI İYİLİĞİN BEDELİ ÇOK AĞIR OLDU

İyilik yapmaya çalışmasının bedeli ise akciğer travması, kırık kemikler ve parçalanmış bir kafatası yüzünden yaşadığı ağır beyin hasarı oldu.

Willson artık sürekli bakıma muhtaç ve çocuklarıyla konuşamıyor veya oynayamıyor.

Alan’ın eşi, hapishaneden serbest bırakıldığında saldırganlarından birinin gördüğü ilk kişi olacağına yemin etti.

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O zamanlar 13 ve 14 yaşlarındaki genç kardeşler George ve Archie Tilley, bir yargıç tarafından 'çoğu insanın kavrayışının ötesinde' olarak tanımlanan saldırının ardından 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Şimdi 18 yaşında olan üçüncü bir genç Harry Furlong da acımasız dayaktaki rolü nedeniyle 20 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gözaltında cezasının yarısını çekecek, ancak bu ayın sonunda serbest bırakılabilir. 18 yaşında olan üçüncü saldırgan Harry Furlong'un hapisten çıkması bekleniyor

"SERBEST BIRAKILINCA ONUN KARŞISINA ÇIKACAĞIM"

Wilson'ın 51 yaşındaki eşi Annie, The Mirror'a Furlong ile yüz yüze oturmaya kararlı olduğunu söyledi.

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Acılı eşi artık sanıkların caydırıcı olarak adlandırılması da dahil olmak üzere, gençler tarafından işlenen ciddi suçlarla ilgili yasada ciddi bir değişiklik görmek istiyor.

Mevcut yasaya göre, bir yargıç kamu yararına olduğunu düşünüyorsa raporlama kısıtlamasını kaldırmaya karar vermedikçe, sanığa 18 yaşına kadar otomatik olarak anonimlik verilir ve kimliği kamudan saklanır.

“Yani ağlamamaya çalışıyorum. Onun yürüdüğü toprağı bile seviyorum. O, gelmiş geçmiş en güzel adamdı. Hâlâ öyle. Onun şakalarını, tiz kahkahasını, sürekli seni seviyorum demesini çok özlüyorum.” Alan Willson artık çocuklarını sevemiyor ve sadece karısına bakarak ağlıyor

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"KEŞKE SADECE BİR KEZ VURSALARDI"

Annie anlatmaya devam ediyor… “Başlangıçta Alan'a bir kez daha vursalar daha iyi olurdu diyordum. O zaman böyle olmazdı. Kimseye yük olmak istemediği için daha da çok acı çekiyor.”

Annie, Sussex Polisinden, suçtan zarar görenlerle suçtan sorumlu olanları iletişime geçiren bir plan olan ‘onarıcı adalet’i istedi.

Furlong'un bunu reddetme seçeneği var, ancak Annie, serbest bırakılırsa hapishane duvarlarının dışında, onu bekliyor olacağını söylüyor.

Artık kocasına tam zamanlı bakıcı olabilmek için işini de bırakmak zorunda kalan Annie’nin son sözü şu oluyor:

“Polisler onun giysilerini almaya gittiğimde belki de bunu görmememin daha doğru olacağını düşündü. Ama görmek zorundaydım, ona ne yaptıklarını görmek ve hiç unutmamak istedim. Hayatımda hiç bu kadar çok kan görmemiştim.”