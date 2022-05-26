'Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz'ün yazarı Nancy Crampton Brophy kocasını öldürmekten suçlu bulundu!

Haberin Devamı

ABD'de büyük yankı uyandıran Nancy Crampton Brophy davası bugün sonuçlandı. 2018’den beri tutuklu bulunan ‘Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz’ makalesi ve ‘Yanlış Koca’ adlı kitabının yazarı 71 yaşındaki Nancy Crampton Brophy, kocası Daniel Brophy'i öldürmekten suçlu bulundu.

KARAR AÇIKLANINCA TEPKİ GÖSTERMEDİ

ABD'nin Portland kentinde görülen mahkemede 12 kişilik jüri 2 gün süren görüşmelerin ardından romantik gerilim romanları yazarı Nancy Brophy'i ikinci derece cinayetten suçlu buldu.

Kalabalık mahkeme salonunda gözlerin üzerinde olduğu yazar karar açıklandığında görünür bir tepki vermedi ancak avukatları karara itiraz edeceklerini duyurdu.



Nancy Crampton Brophy ve 2018'de vurularak öldürülen kocası Daniel/ Fotoğraf: Brophy ailesi

Haberin Devamı

SİGORTA PARASI İÇİN Mİ ÖLDÜRDÜ?

Crampton’ın daha önce yazdığı “Kocanızın Nasıl Öldürürsünüz” isimli bir makalede iz bırakmayan bir cinayet için ipuçları vermişti.

Nancy Crampton Brophy'nin kocası Daniel Brophy, 2 Haziran 2018'de Oregon eyaletinin Portland şehrinde öğretmenlik yaptığı aşçılık okulunun mutfağında ölü olarak bulundu. Kurbanın silahla vurularak öldürüldüğü açıklanırken polisin bir numaralı şüphelisi adamın 20 yıllık eşi Nancy Crampton Brophy oldu.

Savcılar 71 yaşındaki kadının mali zorluklar yaşadığını ve hayat sigortasından alacağı 1.4 milyon dolar için kocasını öldürdüğünü iddia etti.

Hakkındaki iddiaları ilk günden beri reddeden yazar ise kocasını öldürmek için hiçbir nedeni olmadığını ve mali sorunlarını emeklilik tasarruf planını bozup paraya çevirerek çözdüğünü söyledi.

8 SAAT SÜREN KARAR SÜRECİ, KAMERA GÖRÜNTÜLERİ BAŞ ROL OYNADI

Kocasını öldürmekle suçlanan kadın cinayet günü güvenlik kameraları tarafından suç mahallinde görülmüştü.

8 saat süren karar süreci sırasında Nancy Brophy, kararın alınmasında baş rol oynayan kamera görüntülerini ve tanık ifadelerini yalanladı.

Polis olay günü Daniel Brophy'yi öldüren silahı asla bulamadı. Ancak incelemeler Crampton Brophy'nin internet üzerinden 'hayalet silah' ve 'izlenemez ateşli silah seti' satın aldığını ortaya çıkardı.

Yazar ve avukatları silahların kitabın yazılma süreci için alındığını iddia etse de bu mahkemenin kararını değiştirmedi.

Haberin Devamı

İTİRAF ETTİ İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde Nancy Brophy'nin hapishanedeki eski hücre arkadaşına cinayeti yanlışlıkla itiraf ettiği öne sürülmüştü.



Savcılığın talebi üzerine mahkemeye tanık olarak çağrılan Brophy’nin eski hücre arkadaşı Andrea Jacobs, Brophy’nin kendisine kocasının vurulma anını anlattığını ve kollarını açarak “Vurulma anında bu kadar uzaktaydı” dediğini söyledi.



MÜEBBET HAPİS CEZASI ALABİLİR



Brophy'nin suçlu bulunduğu ikinci derece cinayet suçlaması müebbet hapis cezası öngörüyor. 13 Haziran'da hüküm giyecek olan Brophy ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir. 62 yaşındaki Daniel Brophy'nin ailesi kararı yaklaşık 4 yıldır bekliyordu.



Haberin Devamı

Nancy Brophy'nin "Yanlış Dizisi" adını verdiği 6 kitabı var. Kitapların hepsinin kapaklarında "Yanlış hiçbir zaman bu kadar doğru hissettirmemişti" cümlesi yer alıyor.

Crampton Brophy, dava süresinde çokça konuşulan 'Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz' makalesinde, kocasını öldürecek bir kadının "organize, acımasız ve çok zeki" olması gerektiğini belirterek "Nihayetinde cinayetin amacı serbest kalmamı sağlamaksa, kesinlikle hapishanede zaman geçirmek istemem. Şunu da kayda geçireyim: Tulumları hiç sevmem ve turuncu bana hiç yakışmaz" ifadelerini kullanmıştı