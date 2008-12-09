Kocamın yerini her zaman bilemem

Reha ERUS / ROMA Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi’nin eşi Veronica Lario bu kez La Scala Operası galasından kocasına göndermede bulunarak bir defa daha aralarına kara kedinin girdiğini ima etti.

Milano’nun La Scala Opera Sarayı’nda Giuseppe Verdi’nin "Don Carlo" eserinin açılış galasına küçük oğlu Luigino ile birlikte katılan First Lady, medyanın "Kocanız nerede?" sorusuna "Bunu gidip kendisine sormanız gerekir. Ben kocasının her zaman nerede olduğunu bilen şanslı eşlerden değilim" yanıtını verdi. İtalyan ve yabancı devlet erkanının bulunduğu VİP locası yerine sahne önündeki koltuklarda oturan Veronica Lario "Neden VİP locasında değil de burada oturuyorsunuz?" sorusuna da "Bilmem bizi buraya oturttular. Neyse ki ayaklarımızı uzatabilecek konforu var" dedi.