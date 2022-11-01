Koca binayı tepeden tırnağa soydular! Geriye sadece beton kaldı

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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Başkenti Cape Town'da gerçekleştirilen bir soygun görenleri hayrete düşürdü

Bir zamanlar başkentin gururu olan Uitzig Ortaokulu, büyük girişi, resepsiyon alanı, sınıflar için 5 ayrı blok ve 2 büyük tuvalet alanı ile bölgenin en gözde okullarından biriydi. Yönetimin aldığı karar ile okul kapanıp, içindeki öğrenciler bölgedeki diğer okullara nakledilince büyük bina hırsızların yeni adresi oldu.

DUVARDAKİ TUĞLALARDAN ÇATIDAKİ KİREMİTLERE KADAR ÇALDILAR

Altı ay içinde okulun içindeki neredeyse her şeyin çalındığı öğrenildi. İlk başta çalınan malzemeler arasında okulun pencereleri, kapıları, elektrik tesisat malzemeleri yer alırken, okuldan gelen son görüntülerde duvarlarda kullanılan tuğlalar ve çatıdaki kiremitlerin bile çalındığı göründü.



Okul tuğlaları çalınmadan önce böyle görünüyordu

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GERİYE SADECE BETON YIĞINI KALDI

Okul kapatılmadan önce çekilen bir Google Earth fotoğrafında, Uitzig Ortaokulu'nun tamamen sağlam ve hizmet verir halde olduğu görülürken, okul kapatıldıktan sonra alınan görüntülerde tuğla ve kiremitlerin ortadan kaybolduğu ve geriye sadece bir beton yığının kaldığı görüldü.



Okul soyulmadan önceki uydu görüntüleri

OKUL KAPATILDIKTAN BİR GÜN SONRA İÇERİ GİRDİLER

İsmini açıklamak istemeyen eski bir okul yetkilisi, Okullarının eskiden çok iyi olduğunu ancak zaman içerisinde uyuşturucu çetelerinin bölgeyi ele geçirmesi ile tükendiğini belirterek şunları söyledi;

"Uzunca bir süre okulda sadece Vandalizm vardı,bu da öğrencileri korkutuyordu. 2019 yılının sonunda okul tamamen kapandı. Hırsızlar okul kapatıldıktan sonraki gün içeri girdi ve her şeyi çaldılar. Şaka yapmıyorum, cam pencere demeden her şeyi çaldılar geriye sadece kötü insanların takıldığı terk edilmiş bir alan kaldı"



Okul soyulduktan sonraki uydu görüntüleri



OKULLARDAKİ EN BÜYÜK SORUNLARDAN BİRİ

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Söz konusu okuldan geriye kalanlar bugün Batı medyasında kendine geniş yer buldu.

Güney Afrika'daki okulların çoğu 24 saat yoğun güvenlik korumasına ihtiyaç duyuyor. Kundakçılık, Vandalizm ve hırsızlık okullardaki en büyük sorunlar olmaya devam ediyor.