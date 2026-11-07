Koalisyon düğümünde kritik viraj

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İSRAİL’de 27 Ekim’de yapılan seçimlerin üzerinden 11 gün geçerken, yeni hükümeti kurma görevinin kime verileceği yarın belli olacak. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un hafta içi partilerle yürüttüğü istişarelerde, aralarında Filistinli Arap partileri Ra’am ve Ortak Liste’nin de bulunduğu 67 milletvekili Yaşar Partisi lideri Gadi Eisenkot’u desteklerken, Likud lideri Binyamin Netanyahu’yu önerenlerin sayısı ise 46’da kaldı. “İstişarelerin sonuçları açık görünüyor” diyen Herzog, anlaşmazlıkları gidermek amacıyla bazı liderlerle ek görüşmeler de yapacağını belirtti. Yeni hükümeti kurmak üzere görevlendirilmesine kesin gözüyle bakılan Eisenkot ise yaptığı açıklamada, “Bütün İsraillilere hizmet eden yeni bir liderlik oluşturmayı hedefliyorum. Ortaklarımla birlikte daha güçlü, Yahudi ve demokratik kimliğini koruyan, liberal değerlere ve herkes için eşitliğe bağlı bir İsrail inşa edeceğiz” dedi.

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TAVİZLER VERİLECEK

Ancak Eisenkot’u zorlu bir koalisyon pazarlığı bekliyor. Yaşar, Birlikte, İsrail Evimiz ve Demokratlar partilerinden oluşan muhalefet bloğunun parlamentoda 48 sandalyesi bulunurken, hükümet için gereken 61 sandalyelik çoğunluğa ulaşılması Filistinli Arap partileri Ra’am ve Ortak Liste ve ultra-Ortodoks Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi (UTJ) ile uzlaşılmasına bağlı. Netanyahu’nun uzun yıllardır müttefiki olan 7 sandalyeli UTJ’nin “hiçbir adayı desteklememe” kararı alması Eisenkot’un elini güçlendirirken, İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman da yıllardır karşı çıktığı ultra-Ortodoks partilerle koalisyon kurmaya ve askerlik muafiyetleri konusunda taviz vermeye hazır olduğunu açıkladı.

SEÇENEK ÇOK

Eisenkot’un önünde UTJ’yi koalisyona dahil ederek 8 sandalyeli Ra’am’ın dışarıdan desteğini almak, azınlık hükümeti kurmak veya Netanyahu’nun Likud Partisi ile ulusal birlik hükümetine gitmek gibi seçenekler bulunuyor. Demokrat lider Yair Golan da sürece ilişkin yaptığı açıklamada iyimser olduğunu belirterek, “İsrail kritik bir dönemeçte. Ulusal bir acil durum hükümeti kurmaya kararlıyız ve bunu bir an önce gerçekleştireceğiz” diye konuştu. Herzog’un görevlendirmesi halinde Eisenkot’a hükümeti kurması için 28 gün süre tanınacak. Cumhurbaşkanı, bu süreyi en fazla 14 gün daha uzatabilecek.

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Gazze’de yine kara kış korkusu

GAZZE Şeridi’nde yaklaşık iki milyon Filistinli, bir kışı daha çadırlarda geçirmeye hazırlanırken, yaklaşan sağanak yağışlar yeni bir felaket endişesini artırdı.

Yağışların başlamasıyla birlikte Filistinli ailelerin eşyalarını yağmurdan korumak için kullandığı plastik örtülerin fiyatının da altı katına çıktığı belirtiliyor.

Han Yunus kentindeki Kış Acil Durum Komitesi, Filistinlilerin kaldığı çadırların yüzde 85’inin kış koşullarına dayanamayacağı uyarısında bulundu. Yaklaşık 200 bin çadırın yeterli koruma sağlamadığı, sel yatakları ve kıyı bölgelerindeki 7 bin 800 çadırın ise acilen tahliye edilmesi gerektiği belirtildi. Öte yandan yağmur sularının şimdiden çadırlara dolmaya başlaması Filistinlileri zor durumda bıraktı.