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Klon gelincik yavruları dünyaya geldi

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Gelincik#Klon
Klon gelincik yavruları dünyaya geldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 07:00

ABD Virginia’da klonlama teknolojisi sayesinde dünyaya gelen iki kara ayaklı gelincik yavrusu, türün geleceği için umut sembolü oldu.

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Bilim insanları, Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi’nde doğan ve Sibert ile Red Cloud isimleri verilen iki yavrunun, “Klonlanmış bir hayvandan doğan nesli tükenmekte olan türün ilk üyeleri olduğunu” açıkladı. Yavruların annesi ‘Antonia’ 1988’de ölen Willa adlı kara ayaklı bir gelincikten klonlanmıştı. 1981’de doğada kalan 18 kara ayaklı dağ gelinciğiyle başlatılan koruma programının başarısı, nesli tükenme tehlikesi altında olan diğer hayvanlar için de çığır açıcı olarak görülüyor.

 

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#ABD#Gelincik#Klon

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