Klon gelincik yavruları dünyaya geldi

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Bilim insanları, Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi’nde doğan ve Sibert ile Red Cloud isimleri verilen iki yavrunun, “Klonlanmış bir hayvandan doğan nesli tükenmekte olan türün ilk üyeleri olduğunu” açıkladı. Yavruların annesi ‘Antonia’ 1988’de ölen Willa adlı kara ayaklı bir gelincikten klonlanmıştı. 1981’de doğada kalan 18 kara ayaklı dağ gelinciğiyle başlatılan koruma programının başarısı, nesli tükenme tehlikesi altında olan diğer hayvanlar için de çığır açıcı olarak görülüyor.