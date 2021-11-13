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Klippi ve 5 Numara Sudan’da buluştu

#Leylek#Sudan#Uydu Vericisi
Klippi ve 5 Numara Sudan’da buluştu

Alman araştırmacılar tarafından 2018 yılında uydu vericisi takılarak izlemeye alınan leylek ‘Klippi’, Türkiye üzerinden geçerek Sudan’da ‘Yaren’ leyleğin yavrusu ‘5 Numara’ ile buluştu. ‘Klippi’ ve ‘5 Numara’nın aynı yerden sinyal vermesi, araştırmacıları heyecanlandırdı.

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Bursa'daki Uluabat Gölü’nde balıkçılık yapan Adem Yılmaz ile yıllardır süren dostluğu belgesellere konu olan ‘Yaren’ leyleğin bu yıl haziran ayında doğan yavrularından birine uydu vericisi takıldı. Türkiye’nin tek uydu vericili leyleği olan yavruya ‘5 Numara’ adı verildi. ‘5 Numara’ doğumundan iki ay sonra, ağustos ayında sürüsü ile birlikte güneye uçtu. Akdeniz üzerinde sinyali kesildi. “Acaba başına bir şey mi geldi” diye endişe edilirken, ‘5 Numara’nın vericisi günler sonra Çad’dan sinyal gönderdi. Burada 1 ay kalan ‘5 Numara’ daha sonra Sudan’ın güneyine uçtu.

Klippi ve 5 Numara Sudan’da buluştu
5 Numara, Türkiye’nin tek uydu verici takılan leyleği.

‘KLİPPİ’ DE ORADA

‘5 Numara’ ile birlikte akıbeti dünyadaki kuş gözlemcileri arasında merak edilen bir diğer leylek ise, Almanya’nın Pörnbach şehrinde kuş araştırmacıları tarafından 2018’de mini uydu vericisi takılan ‘Klippi’ydi. ‘Klippi’ Türkiye’den geçerek Afrika’ya doğru uçarken sinyal vermiş, sonrasında ise irtibatı kesilmişti. Yaklaşık 2 aydır sinyal göndermeyen ‘Klippi’nin güneş enerjili vericisi, önceki gün ‘5 Numara’nın çok yakınında sinyal vermeye başladı. ‘Klippi’den gelen sinyaller ve ‘5 Numara’ya bu kadar yakın olması araştırmacıları heyecanlandırdı.

Klippi ve 5 Numara Sudan’da buluştu
‘Klippi’ ve ‘5 Numara’nın vericileri Sudan’dan sinyal verdi. İki leylek birbirlerine çok yakın konumdalar.

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ENDİŞE EDİYORDUK

Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, “Klippi en son Bursa’da görüldü. Biz Klippi’yi burada çektik. Yaklaşık 2 aydır ondan haber alınamıyordu. Şimdi Sudan’dan sinyal verdi. Hayatından endişe ediliyordu. 5 Numara da Sudan’a geçmişti. Burada buluştular” dedi.

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#Leylek#Sudan#Uydu Vericisi

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