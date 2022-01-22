Klip çekmek için gerçek silahla market soydular!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Beyaz Saray Bidenın gafını toparlayamadı Putin krizi fırsata çevirdi...Beyaz Saray Biden'ın gafını toparlayamadı! Putin krizi fırsata çevirdi...#ABD
Karaveliden maça damga vuran karar Çok şaşırtmıştı ama haklı çıktı, 99 gün sonra ilk kez...Karaveli'den maça damga vuran karar! Çok şaşırtmıştı ama haklı çıktı, 99 gün sonra ilk kez...#Beşiktaş
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET#Omicron
Bir uyarı daha... Dikkat yoğun kar geliyor... Canlı yayında saat verdiBir uyarı daha... Dikkat! yoğun kar geliyor... Canlı yayında saat verdi#Meteoroloji
Canlı | Sivasta bir gol daha Skor...Canlı | Sivas'ta bir gol daha! Skor...#Fenerbahçe Maçı
Gözaltına alınmıştı Sedef Kabaş, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiGözaltına alınmıştı! Sedef Kabaş, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi#Sedef Kabaş
MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildiMSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi#MSB
Sosyal medyada gündem olmuştu Kira yardımı isteyen çiftle ilgili şoke eden açıklamaSosyal medyada gündem olmuştu! Kira yardımı isteyen çiftle ilgili şoke eden açıklama#Ataşehir
Beşiktaş, Malatyada direklere takıldı 2 gol...Beşiktaş, Malatya'da direklere takıldı! 2 gol...#Süper Lig
Bakan Nebatiden kur korumalı mevduat açıklaması: 184 milyar liraya ulaştıBakan Nebati'den kur korumalı mevduat açıklaması: 184 milyar liraya ulaştı#Nureddin Nebati
Sokak ortasında vahşet Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldüSokak ortasında vahşet! Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü#Balıkesir
Resmen akın ettiler... 1 haftada satışlar 3 kat arttıResmen akın ettiler... 1 haftada satışlar 3 kat arttı!#Sömestir
Ekranlar kıpkırmızı Bitcoin için 20 bin dolar sesleri...Ekranlar kıpkırmızı! Bitcoin için 20 bin dolar sesleri...#Kripto Para
Akıl almaz uygulama, tepki yağıyor Canlı kaplan manzaralı lüks oda...Akıl almaz uygulama, tepki yağıyor! Canlı kaplan manzaralı lüks oda...#Çin
Tacizle suçlanan Prens Andrewnun eski çalışanı anlattı: Gece, oyuncak ayıları ile uyuyorduTacizle suçlanan Prens Andrew'nun eski çalışanı anlattı: Gece, oyuncak ayıları ile uyuyordu#PRENS ANDREW
HABERLERDünya Haberleri

Klip çekmek için gerçek silahla market soydular!

#Belçika#Market#Soygun
Klip çekmek için gerçek silahla market soydular

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 3 rapçi, yeni şarkılarına klip çekmek için gerçek silahla bir süpermarkette soygun girişiminde bulundu.

Haberin Devamı

Müşterileri tehdit edip, bir çalışanı rehin tutan rapçiler, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

DMH adlı grubun "Traficanté" adlı yeni şarkısının video klibi için, gerçek bir soygun planladı.

Belçika medyasına göre, kar başlığı takan 3 rap şarkıcısı, 2 . Dünya Savaşı'ndan kalma Almanya yapımı bir makinalı tüfek ve sahte bir tabanca ile Uccle semtinde, süpermarket zincir Carrefour'un bir şubesine girdi.

Rapçiler, müşterileri ve çalışanları tehdit ederek, çalışanlardan birini bir süre rehin aldı. 2 kişi, markettekileri tehdit ederken, üçüncü şarkıcı, yaşananları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Marketten hiçbir şey almayan rapçiler, daha sonra bir otomobille olay yerinden kaçtılar. Polise yapılan şikayetin ardından 3 rapçi yakalanarak gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Marketin sahibinin, olay sırasında tatilde olduğu ve şarkıcıların, bir çalışandan yardım aldıkları belirlendi. Makinalı tüfeğin boş olduğunu belirten rapçiler, sorgularının ardından, çektikleri kayıtları kullanmam koşuluyla serbest bırakıldı.

Ancak rapçiler, soygun görüntülerinin yer aldığı klibi yine de video paylaşım sitesi YouTube'a yüklediler. Bunun üzerine süpermarket sahibi rapçiler hakında yeniden şikayetçi oldu.

Belçikalı işletmeci, soygun görüntülerinin yer aldığı klibin yayından kaldırılmasını istiyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Belçika#Market#Soygun

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe