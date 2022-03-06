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Kliçko, askerlerle çalışmalara katıldı ve net mesaj verdi: Kiev'den vazgeçmeyeceğiz

#Kliçko#Kiev#SAVAŞ
Kliçko, askerlerle çalışmalara katıldı ve net mesaj verdi: Kievden vazgeçmeyeceğiz

Rus ordusunun Kiev’e girmeye hazırlanmasına karşı Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, askerlerle birlikte savunma hatları oluşturma çalışmalarına katıldı. Kiev halkına görüntülü bir mesaj yayınlayarak seslenen Kliçko, “Ukrayna'nın Başkenti aynı zamanda tüm Avrupa için bir özgürlük karakolu! Kiev'den vazgeçmeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.

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Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekatın 11’inci gününde de saldırılar devam ediyor. Hedefi başkent Kiev’de kontrolü sağlamak olan Rus ordusu, Kiev’e yakın Irpin kenti de dahil birçok kentte saldırılarını sürdürürken, Kiev’e girmek için ordusunu hazırda bekletiyor. Rus ordusuyla sürekli çatışma halinde olan Ukrayna askerleri tarafından da Kiev’in savunulması için kent dışında savunma hatları oluşturdu.

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"KİEV'DEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko da Ukrayna askerlerine katılarak, Kiev halkına görüntülü bir mesaj yayınlayarak seslendi. Kliçko yayınladığı mesajında, “Sevgili Kievliler! Kiev yakınlarında çatışmalar yaşanıyor. Başkentin savunulması için tüm imkanlar kullanılıyor. Ordumuz savaşa hazır ve düşmanı püskürtmek için kararlı bir ruh halinde. Büyük bir dirençleri var. Ne pahasına olursa olsun Kiev'i savunacaklarını söylediler. Kiev, devletimizin kalbidir. Ve bugün Ukrayna'nın Başkenti aynı zamanda tüm Avrupa için bir özgürlük karakolu! Kiev'den vazgeçmeyeceğiz! Kimse ölmek istemez. Ama çocuklarımızı, ailelerimizi, şehrimizi ve ülkemizi koruyacağız!” ifadelerini kullandı.

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