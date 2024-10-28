KKTC'yi sarsan skandal: Bebeklere saf alkol verildi, 20 günlük Mihrimah hayatını kaybetti

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KKTC’nin başkenti Lefkoşa’daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne bağlı yenidoğan servisinde görevli bir hemşire, önceki gün 7 bebeğe yanlışlıkla su yerine saf alkol karıştırılmış mama verdi.



Mama nedeniyle 20 günlük Mihrimah Toymuradov hayatını kaybetti. Bakanlık diğer 6 bebeğin entübe edildiğini ve adadaki tüm yenidoğan doktorlarının hastanede görevlendirildiğini açıkladı.



Başbakan Ünal Üstel hastaneye giderek, doktorlardan bilgi aldı ve ihmali bulunanların gereken cezayı alacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da süreci yakından takip ettiğini açıkladı.

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Kuzey Kıbrıs’ın sağlık bakanı Hakan Dinçyürek ise olayın tüm boyutları ile araştırılacağını ve bir ihmal varsa sorumluların cezalandırılacağını kaydetti.

Hastanenin önünde bir açıklama yapan Dinçyürek, ailelere bebekleriyle ilgili durumun tek tek izah edileceğini vurgulayarak adadaki bütün yenidoğan uzmanlarının hastanede olduğunu söyledi.



Dinçyürek hastane önünde konuşurken bazı aileler haberin geç verilmesi ve gelişmelerin geç açıklanması nedeniyle tepki gösterdi. Bakan Dinçyürek ise polislerin soruşturması ve adli süreç dolayısıyla duyurmalarının geciktiğini söyledi. Dinçyürek, sürecin yargıya intikal ettiğini ve şeffaf şekilde yürütüleceğini vurguladı.

5 HEMŞİRE TUTUKLANDI

KKTC polisi bebeğin öldüğü vardiyada görevli 5 hemşireyi tedbirsizlik ve ihmal nedeniyle ölüme neden olmak suçlamasıyla tutukladı. Bebeklerin aileleri ise bakanlığa tepki göstererek kamuoyuna geç bilgilendirme yapıldığını söyledi. İddiaya göre vahim olay, saf alkolün daha kolay taşınması amacıyla küçük pet şişelere doldurulması sebebiyle meydana geldi.



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Kuzey Kıbrıs basınına göre hastanede Ada’nın farklı yerlerinden gelen doktorlar ve yetkililer ile bir kriz masası oluşturuldu.

Bakanlık’tan altı bebeğin sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada ise durumlarının stabil olduğu, iyileşmelerinin olumlu yönde seyrettiği belirtildi.

20 günlük bebeğin neden hayatını kaybettiği ise yapılan otopsinin ardından belli olacak.



Hayatını kaybeden Mihrimah bebeğin babası Baha Toymuradov Kıbrıs Gazetesi muhabirine yaptığı açıklamada “'Çocuk fenalaşıyor hemen gelin' dediler. Gönyeli’de kalıyoruz zaten hemen geldik. 18.11’de biz geldik ama geldiğimizde bebeğimiz vefat etmişti. Çocuğun 13.30’da öldüğünü söylediler. Neden beklettiler çocuğu? Biz otopsi yapılmasını istedik. Pazartesi günü yapılacak dediler bize. Biz de eve gittik sonra birden çocukların mamasına alkol verildiği gibi haberler çıkınca koşarak buraya geldik” ifadelerini kullandı.



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Bebeğinin tedavisi devam eden Hatice Kanbur isimli bir anne ise “Çocuğumuzun sevkini istedim YDÜ’ye ama izin verilmedi. 30 gündür buradaydı çocuğum, beslenme sıkıntısı vardı ama dün taburcu olacaktı. Bize birkaç saat içinde ne olacağı belli olacak dendi. Böyle bir şey söylenebilir mi? Sağlıklı bir bebek bir anda ne oldu. Üst yetkilerin bize verdiği bilgiye göre bu alkol iddiaları doğruymuş.” dedi.

Skandal KKTC'yi derinden sarstı. Bugün Kıbrıs medyasında gözle görülür bir öfke vardı. Diyalog gazetesi 'Yazıklar olsun' manşeti ile okuyucularının karşısına çıktı ve 20 günlük Mihrimah bebeğin ölümünün ülkede infiale neden olduğunu yazdı.

Kıbrıs Güneş gazetesi Başbakan Üstel'in "Sorumlulara af yok" sözünü ön plana çıkarırken, Halkın Sesi gazetesi 'Akılalmaz Skandal' başlığını kullandı.

Kıbrıs Star gazetesi olayı hem bakanlık hem de polisin soruşturduğunu belirttiği haberinde 'Acil Durum hastanesinde tüyler ürperten soruşturma' başlığını kullandı. Yeni Düzen gazetesi ise 'İhmal, acı ve öfke' başlıklı haberinde acılı ailelerin fotoğraflarını kullandı.