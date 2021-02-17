KKTC'ye mevsimin ilk karı yağdı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle dün gece yüksek tepelere mevsimin ilk karı yağdı. Alevkayası, Görneç’in yüksek tepeleri, Balalan ve Beşparmaklar Dağları’nın geneline kar yağarken, koronavirüs nedeniyle tam kapanma uygulanan ülkede kar yağışının keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar sosyal medyadan izlemekle yetindi.

SICAKLIK 12 DERECE BİRDEN DÜŞTÜ

KKTC Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamada sıcaklığın,12 derece birden düştüğünü ifade etti. KKTC’de Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada “Bölgemiz alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacaktır. Hava parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, dağlık kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacaktır. Mevsim normallerinin 2 ve 3 derece altında seyretmesi beklenmektedir. Kuzey ve batı yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir” ifadelerine yer verildi.