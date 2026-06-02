KKTC’ye doğal gaz hattı Rumları panikletti

Rum lider Nikos Hristodulidis, Türkiye’nin projesini AB’ye şikâyet etmeye hazırlanırken, medyada, “Gelecek gazı anladık ama nerenin gazını Türkiye’ye taşıyacak?” sorusu gündeme oturdu.

DENİZ ALTINDAN 97 KM

Fileleftheros gazetesinin haberinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar’ın bu ay KKTC’ye gelerek Anamur’dan Girne yakınlarındaki Teknecik santralına deniz altından 97 kilometrelik boru hattının ilk anlaşmasının imzalanacağına dikkat çekildi. Gazete, Bayraktar’ın, “Hat gidiş geliş olacak. Türkiye’den doğal gaz KKTC’ye gidecek. İkinci hat ise, Doğu Akdeniz’de bulunan ya da bulunacak doğalgazı Avrupa’ya taşıyacak” sözlerini mercek altına aldı.

Türkiye’nin Rumların tek yanlı parsellediği Doğu Akdeniz sularında yeniden sondaj çalışmalarına başlayacağı sinyali verdiğini savunan Fileleftheros, projenin hem Rum-Yunan-İsrail üçlüsünün Türkiye’yi baypas eden enerji projelerini rafa kaldırmayı hem de KKTC’nin boru hatlarıyla konumunu güçlendirmeyi amaçladığını savundu ve Kıbrıs’ta iki ayrı devlet politikasının daha da güçleneceğini ileri sürdü.