KKTC’ye doğal gaz hattı Rumları panikletti

Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2026 07:00

Türkiye’nin KKTC’ye deniz altından çift yönlü doğal gaz boru hattı döşeme kararı Rum yönetimini, “Rum-Yunan-İsrail enerji projelerini rafa kaldıracak ve Kıbrıs’ta iki devletli çözümü güçlendirecek” paniğine yol açtı.

Rum lider Nikos Hristodulidis, Türkiye’nin projesini AB’ye şikâyet etmeye hazırlanırken, medyada, “Gelecek gazı anladık ama nerenin gazını Türkiye’ye taşıyacak?” sorusu gündeme oturdu.

DENİZ ALTINDAN 97 KM

Fileleftheros gazetesinin haberinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar’ın bu ay KKTC’ye gelerek Anamur’dan Girne yakınlarındaki Teknecik santralına deniz altından 97 kilometrelik boru hattının ilk anlaşmasının imzalanacağına dikkat çekildi. Gazete, Bayraktar’ın, “Hat gidiş geliş olacak. Türkiye’den doğal gaz KKTC’ye gidecek. İkinci hat ise, Doğu Akdeniz’de bulunan ya da bulunacak doğalgazı Avrupa’ya taşıyacak” sözlerini mercek altına aldı.

Türkiye’nin Rumların tek yanlı parsellediği Doğu Akdeniz sularında yeniden sondaj çalışmalarına başlayacağı sinyali verdiğini savunan Fileleftheros, projenin hem Rum-Yunan-İsrail üçlüsünün Türkiye’yi baypas eden enerji projelerini rafa kaldırmayı hem de KKTC’nin boru hatlarıyla konumunu güçlendirmeyi amaçladığını savundu ve Kıbrıs’ta iki ayrı devlet politikasının daha da güçleneceğini ileri sürdü.

