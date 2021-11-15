KKTC'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü kutlanıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gizem çözüldü... Kovid testleri neden negatif çıkıyor Aşılar bile değişebilir...Gizem çözüldü... Kovid testleri neden negatif çıkıyor? Aşılar bile değişebilir...#Koronavirüs
Samuray kılıçlı caniye ve ailesine ne olacakSamuray kılıçlı caniye ve ailesine ne olacak?#Fatih Öncü
Meteorolojiden yeni uyarı... İstanbul dahil çok sayıda kentte etkili olacakMeteoroloji'den yeni uyarı... İstanbul dahil çok sayıda kentte etkili olacak#Meteoroloji
İçişleri duyurdu... 2 bin 103 personel katılıyor Dev operasyon başlatıldıİçişleri duyurdu... 2 bin 103 personel katılıyor! Dev operasyon başlatıldı#İçişleri Bakanlığı
Merkez yine Çin Yüksek riskli 18 yeni virüsMerkez yine Çin! Yüksek riskli 18 yeni virüs#Koronavirüs
Asgari ücrette kritik gün Erdoğan liderliğinde toplanıyorlarAsgari ücrette kritik gün! Erdoğan liderliğinde toplanıyorlar#AK Parti
Salgında yeni aşı müjdesi: Virüsü böyle yenecekSalgında yeni aşı müjdesi: Virüsü böyle yenecek!#Koronavirüs
Akkuyu’daki gerginlik videosuna ilişkin açıklama geldiAkkuyu’daki 'gerginlik' videosuna ilişkin açıklama geldi#Akkuyu Nükleer
Borsa İstanbul yine zirvede Rekorla açıldıBorsa İstanbul yine zirvede! Rekorla açıldı#Borsa İstanbul
BBVAdan Garanti Bankasıyla ilgili flaş adımBBVA'dan Garanti Bankası'yla ilgili flaş adım#Son Dakika
Konser faciasından acı haber geldiKonser faciasından acı haber geldi! #Astroworld Festivali
Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Hürriyete konuştu: Türkiye altı ayı güçlü geçirdiDünya Bankası Başkan Yardımcısı Hürriyet'e konuştu: Türkiye altı ayı güçlü geçirdi#Anna Bjerde
Zayn Malik, Gigi Hadide yalvarmaya başladı: Ne olur son bir şans verZayn Malik, Gigi Hadid'e yalvarmaya başladı: Ne olur son bir şans ver!#Gigi Hadid
Ve gelin, Kraliçenin yerinde Balkondaki sıralama değişimin habercisi miVe gelin, Kraliçe'nin yerinde! Balkondaki sıralama değişimin habercisi mi? #Kate Middleton
Polonya-Belarus sınırında insanlık can çekişiyorPolonya-Belarus sınırında insanlık can çekişiyor#Polonya
HABERLERDünya Haberleri

KKTC'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü kutlanıyor

#KKTC#Fuat Oktay,#Ersin Tatar
KKTCnin kuruluşunun 38. yıl dönümü kutlanıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 38. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor.

Haberin Devamı

Başkent Lefkoşa'daki ilk tören Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bakanlar, milletvekilleri, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığını temsilen Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, askeri erkan, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tatar, Oktay ve Oramiral Özbal'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Anıt Özel Defteri'ni imzalayan Tatar, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk,

Bugün Kıbrıs Türk halkının kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38. kuruluş yıl dönümünde huzurunuzdayız. Kıbrıs Türk halkı Anadolu'da verilen milli mücadeleyi yakından takip etmiş, sizin ve yol arkadaşlarınızın her başarısında Kıbrıs Türk halkı da sevinmiştir. Yoktan var ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türkleri için umut olmuştur. Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte yapmış olduğunuz inkılapları Mehmet Remzi Okan'ın sahip olduğu Söz gazetesine göndermiş olduğunuz yeni harfleri basabilen matbaa sayesinde Kıbrıs Türk halkı yakından takip etmiş ve uygulamıştır. Kıbrıs Türkü'nün dert ve sorunlarını yakından takip ettiniz. Her daim Kıbrıs Türkü'ne sahip çıktınız. Bugün bunu Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanlığı arşivinden çıkan evraklardan daha net görebilmekteyiz. Bugün Kıbrıs Türk halkının eğitim düzeyi yüksek, sorgulayan ve özgürlüklerine sahip çıkan bir toplum ise bu sizin ilke ve inkılaplarınız sayesindedir. Sizlerin Anadolu'da verdiği bağımsızlık mücadelesi Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine olan inancı artırmıştır. Kıbrıs Türkü geçmişte nasıl bağımsızlığına, toprağına ve egemenliğine sahip çıkmışsa, bugün de o doğrultuda, o azimle, devletimize, toprağımıza ve egemenliğimize sahip çıkmaya devam edecektir."

TÜRKİYE SORUMLULUĞUNU BUNDAN SONRA DA SÜRDÜRECEK

Oktay da deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38'inci kuruluş yıl dönümünü, kardeşlerimizle gurur ve heyecanla kutluyoruz. Kıbrıs Türkü'nün hürriyet ve egemenlik mücadelesi sonucu, aziz şehitlerimizin canları ve kanları pahasına kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, müreffeh yarınlara emin adımlarla yürümektedir. Kıbrıs Türk halkının meşru mücadelesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin ahdi ve tarihi sorumluluğunu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yerine getirme kararlılığımızı manevi huzurunuzda bir kez daha teyit ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Lefkoşa'daki kutlamalar Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki resmigeçitle devam edecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#KKTC#Fuat Oktay,#Ersin Tatar

BAKMADAN GEÇME!

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon
Belarus krizi adım adım geldi

Belarus krizi adım adım geldi

#Belarus
Demet Özdemirden iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

Demet Özdemir'den iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

#Serap Paköz