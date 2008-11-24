KKTC'nin Katar temsilciliği açıldı

“KKTC Ticaret ve Turizm
Ofisi” adıyla hizmet verecek temsilciliğin açılışı, bir heyetle birlikte Katar'da bulunan KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Turgay Avcı, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mithat Rende, Azerbaycan'ın Doha Büyükelçisi Eldar Salimev, Kuveyt, İran ve Sudan'ın büyükelçilik temsilcileri, Katar ve Kuveytli iş adamlarının katıldığı resepsiyonla dün gece yapıldı.
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Hamad bin Casim bin Cabir el Tani de açılışa çiçek gönderdi.
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Turgay Avcı resepsiyonda yaptığı konuşmada, açılışın büyük bir mutluluk olduğunu ifade ederek, “Çünkü Kıbrıs Türkünün dünyaya açılımının yeni bir hamlesi” dedi.
“Müslüman kardeşlerimizin desteğine ihtiyacımız var. Bunu hakkettiğimizi düşünüyorum” diyen Avcı, Kıbrıslı Türklerin diğer ülkelerle ilişki kurma hakkının olduğunu vurguladı ve Kuveyt ile Umman'ın bir sonraki temsilciliklerin açılacağı ülkeler olabileceğini söyledi.
Ofisin, Kuzey Kıbrıs ve Katar arasında ticaret, turizm, sosyal, kültürel, spor ve diğer alanlarda bağ kurmasını sağlayacağını ifade eden Avcı, “Biz Kıbrıslı Türkler, diğer insanların hakkı olduğu gibi dünya ile her tür ilişkiyi kurmak için hazırız” dedi.
Kıbrıslı Türklerin, BM çözüm planına 2004 referandumunda “evet” dediğini anımsatan Avcı, “Dünyada yerimizi almak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Kıbrıs'ta müzakerelerin devam ettiğini ve Kıbrıs Türk tarafının masada olduğunu vurgulayan Avcı, bu arada KKTC'nin gelişmesi ve kalkınması için çabaların da süreceğini kaydetti.
Avcı, bu çabalarında verdiği destek nedeniyle Türkiye'ye de teşekkür etti. Kıbrıs Türklerinin Türkiye'nin koşulsuz maddi ve manevi desteğiyle “koşmaya” devam ettiğini ifade eden Avcı, ticaret, kültür, eğitim ve sosyal alanlarda işbirliğinin oluşması için KKTC ile Katar arasında köprü olmaları konusunda iş adamlarına çağrıda bulundu.
Eğitimini, Lübnan'da sorunlu bir dönemde yaptığını anlatan Avcı, Arapların arkadaşlık ve kardeşliğe verdiği değeri iyi bildiğini belirterek, “Ne kadar yakın olabileceğimizi ve ne kadar yakın olmamız gerektiğini biliyorum” dedi.
Avcı, Kıbrıslı Türkler ve Katarlılar arasında işbirliğinin gelişmesi için gösterilen destekten dolayı Katar Emiri, devlet yetkilileri ve Türk yetkililerine teşekkür etti. Turgay Avcı ayrıca, Kıbrıslı Türklere İslam Konferansı Teşkilatı'ndaki (İKT) desteği nedeniyle, İKT Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu'na da teşekkür etti.
Avcı, açılış töreni öncesi Katar'da yaşayan az sayıdaki Kıbrıslı Türk ile de bir araya geldi.
ALTAY: “KKTC TARİHİNDE ÖNEMLİ BİR GÜN”
KKTC Doha Temsilcisi Arif Altay da konuşmasında, bugünün KKTC tarihinde önemli bir tarih olduğunu belirtti.
Katar yetkililerine temsilciliğin açılışı için gösterdiği anlayış ve destekten dolayı teşekkür eden Altay, temsilciliğin Katar devleti ile her alanda ilişkilerin geliştirilmesinde önemli rol oynayacağına inandığını belirtti.
Karşılıklı çıkar temelinde KKTC'nin pek çok şey sunabileceğini ifade eden Altay, inşaat, tarımsal ürünler, yatırım, turizm ve eğitimi, işbirliği yapılacak alanlar olarak sıraladı.
ERTUĞRUL GÜNAY
Doha'daki İslam Eserleri Müzesi'nin açılışı için Katar'da bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ise, Türk Ajansı-Kıbrıs'a (TAK) yaptığı değerlendirmede, Katar'ın bölgede en hızlı gelişen ülke olmasından dolayı temsilcilik açılmasının çok önemli olduğunu vurguladı.
Günay, temsilciliğin kültür ve eğitim alanı yanında KKTC'nin tanınması yönünde çok yararlı faaliyetlerde bulunabileceğine inandığını söyledi.
KKTC'nin davasında çok haklı olduğunu ve çözüm isteyen taraf olduğuna inandığını belirten Günay, “O cesaretle Kuzey Kıbrıs'ın tanınmasını ve çözüm yolundaki arayışların olumlu bir şekilde sonuçlanmasını talep ediyoruz” dedi.
BÜYÜKELÇİ RENDE
Türkiye Doha Büyükelçisi Mithat Rende de, temsilciliğin Kıbrıslı Türklerin dünya ile bağlarını güçlendirme, uluslararası ilişkileri daha sağlıklı yürütme, Kıbrıs Türk tarafının tanınması ve haksız ambargoların kırılması için büyük bir adım olduğunu söyledi.
Kuzey Kıbrıs'ın tüm körfez ülkelerinde temsil edilmesi gerektiğini belirten Rende, “Bu coğrafyada aktif olarak temsil edilmesini arzu ediyorum. Bu konuda gerekli adımlar atıldı ve en kısa zamanda sonuçlarını göreceğiz. Daha birçok ofis açacağız. Minik cumhuriyetimiz daha birçok başarıya imza atacak” dedi.
KUVEYT ELÇİLİĞİ TEMSİLCİSİ
Kuveyt'in Doha Büyükelçiliği temsilcisi Zeiad Al-Banaie de, Kuzey Kıbrıs ile Körfez bölgesi ülkeler arasında ilişkilerin geliştirilmesi açısından temsilciliğin önemli olduğunu söyledi ve Kuveyt'te de temsilcilik açılmasını beklediklerini kaydetti.
AZERBAYCAN BÜYÜKELÇİSİ
Azerbaycan'ın Doha Büyükelçisi Eldar Salimev ise temsilciliğin, Katar ile KKTC arasındaki ekonomik ve turizm alanındaki ilişkilerin gelişmesine yardımcı olacağına inandığını ifade etti.