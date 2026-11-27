Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

KKTC Dışişleri Bakanlığından, AP Genel Kurulu'nda, Türkiye ile Libya arasında 2019'da imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası hakkında kabul edilen karara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

AP'nin kararına tepki gösterilen açıklamada, bağlayıcılığı bulunmayan bu kararın, Doğu Akdeniz'deki hukuki ve siyasi gerçekleri göz ardı eden, tek taraflı ve bölgedeki mevcut anlaşmazlıkların adil ve kalıcı çözümüne katkı sağlamaktan çok uzak siyasi bir girişim olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nı hedef alan AP'nin taraflı kararının reddedildiği ve Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığının bu karara karşı değerlendirmelerinin desteklendiği belirtildi.

Haberin Devamı

"AP'nin iki egemen devlet arasında akdedilen uluslararası anlaşmaları hükümsüz kılma yönünde herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır." ifadesi kullanılan açıklamada, Avrupa Birliği'nin bölgede kalıcı barış, istikrar ve işbirliğinin ancak karşılıklı saygı, egemen eşitlik ve hakkaniyet ilkelerine dayalı bir anlayışla mümkün olabileceğini idrak etmesi ve politikalarını bu gerçekler temelinde şekillendirmesi gerektiği yeniden teyit edildi.