KKTC’den tanınma yolunda bir adım daha

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Türk Devletleri Teşkilatı’na kendi adıyla gözlemci üye kabul edilen KKTC, Türk devletlerinin yanı sıra Pakistan, İran ve Afganistan’ın da içinde bulunduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (EİT) Taşkent’teki dışişleri bakanları zirvesinde ‘tanınma’ çağrısı yaptı.

‘BU YOLDAN DÖNMEYECEĞİZ’

10 üyeli teşkilatın Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te önceki gün düzenlediği 26’ncı dışişleri bakanları toplantısında konuşan KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “Kıbrıs Rumları ve uluslararası toplum Kıbrıs’ın inkâr edilemez gerçeğini kabul etmek zorundadır, o da; iki ayrı egemen devletin, iki ayrı demokrasinin, iki ayrı halkın var olduğudur. Kabul etsinler ya da etmesinler, KKTC’nin resmen tanınması ve müktesep haklarının teyit edilmesini talep ediyoruz. Çıktığımız bu yoldan geri dönüş yoktur” dedi.

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‘AMBARGOLAR KALKMALI’

Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyon ve ambargoları birçok kez dile getirdiğini vurgulayan Ertuğruloğlu, “EİT üye devletlerinin Kıbrıs Rum tarafının bize uyguladığı insanlık dışı kısıtlamaları ve ambargoları aşmaya yardımcı olmak için her alanda hızlı bir şekilde somut adımlar atmasını içtenlikle umut ediyorum” diye konuştu.

CEYHUN VE ZERDARİ İLE GÖRÜŞTÜ

Ertuğruloğlu, toplantıda Türk Devletleri Teşkilatı’nın Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev’in yanında oturdu. Temaslarında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanısıra Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Pakistan Dışişleri Bakanı Bilavel Butto Zerdari ile görüşen Ertuğruloğlu, başarılı zirveden dolayı Özbekistan hükümeti ve EİT Genel Sekreteri Khusrav Noziri’ye de teşekkür etti.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI’NA GÖZLEMCİ OLMUŞTU

KKTC’yi kurulduğu 1983’ten beri sadece Türkiye resmen tanıyor. KKTC, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’na 2012 yılında, BM’nin 2004 yılında Kıbrıs’ta Türk ve Rumlar arasında eşzamanlı yaptığı ve Rumların reddettiği Annan Planı referandumundaki adıyla, ‘Kıbrıs Türk Devleti’ unvanıyla gözlemci üye oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl New York’ta BM açılışında KKTC’nin tanınması çağrısı yapmasından sonra ilk adımı Türk Devletleri Teşkilatı attı. Türk Birliği, kasım ayında Özbekistan’ın Semerkant Zirvesi’nde KKTC’yi kendi adıyla gözlemci üye ilan etti.