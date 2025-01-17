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KKTC’den ‘savaş çığırtkanlığı’ tepkisi: Biden’dan Rumlara giderayak silah jesti

Güncelleme Tarihi:

#Biden#ABD#NATO
KKTC’den ‘savaş çığırtkanlığı’ tepkisi: Biden’dan Rumlara giderayak silah jesti
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 07:00

20 Ocak’ta görevi Donald Trump’a devretmeye hazırlanan ABD Başkanı Joe Biden, görevden ayrılmasına sayılı günler kala Kıbrıs Rum yönetimine, doğrudan silah satışı, hibe edilmesi ve Rum ordusunun eğitilmesini öngören 3 anlaşmayı onayladı.

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Kıbrıs Rum yönetimi geçen yıl Eylül ayında askeri üslerini kullandırma karşılığında ABD ile savunma işbirliği anlaşması imzalamıştı. Rum lider Hristodulis 30 Ekim’de Beyaz Saray’da görüştüğü Biden’dan, “ABD ordumuzu NATO standartlarına çıkarsın” talebinde bulunmuştu.

Birinci anlaşmayla, Rum yönetimi ABD Savunma Bakanlığı’nın müttefik ülkelere uyguladığı silah satış programına dahil oldu. Bu Rumların, Amerikan silahlarına daha ucuz erişim anlamına geliyor. İkinci anlaşma ise Rumların ihtiyaç fazlası savunma malzemelerine ulaşım programına dahil edilmesi oldu. Bu program, ABD’nin Rumlara hibe ya da sembolik fiyatlara silah vermesine olanak sağlıyor. Onaylanan son anlaşma ise, ABD’nin Rum ordusunu eğitme ve ortak tatbikat yapmasını öngörüyor. Karar Rum medyasında geniş yer bulurken, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu sert bir açıklama yayınlayarak, ABD’nin “Rum yönetiminin savaş çığırtkanlığına” çanak tuttuğunu belirtti. Ertuğruloğlu, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin korunması için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır” denildi.

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TÜRKİYE’DEN KINAMA

Kınama mesajı yayınlayan Türk Dışişleri Bakanlığı, “ABD’nin kısa süre sonra göreve gelecek yeni yönetiminin, mevcut Başkan tarafından atılan bu hatalı adımdan geri dönmesini bekliyoruz” açıklamasında bulundu. 

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#Biden#ABD#NATO

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