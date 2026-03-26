KKTC'den İsrail'in Yunan adalarını kiralama teklifine tepki

Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2026 17:19

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ege'deki Yunanistan'a ait adaları kiralayarak buralara vatandaşlarını yerleştirme fikrini tartışan İsrail'in, "sakat" bir düşünce öne sürdüğünü vurgulayarak, "Şahsi görüş olarak bunun, Filistin'in işgal projesinin bir tekrarı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Ertuğruloğlu, İsrail'de son zamanlarda dillendirilen, Ege Denizi'ndeki Yunanistan'a ait adaların kiralanarak buralara Yahudi nüfus yerleştirilmesi yönündeki görüşün, hem Türkiye hem de KKTC'yi kuşatma amacı taşıdığını kaydetti. 

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile İsrail arasındaki ilişkilere dikkati çekti. İsrail'in Güney Kıbrıs'tan sonra Ege adalarına doğru yayılmayı amaçladığını kaydeden Ertuğruloğlu, hastalıklı zihniyetin kuşatma emelleriyle karşı karşıya olduklarını belirtti.

İsrail'in bu hamlesinin "savaş sebebi" sayılması gerektiğini düşündüğünü ifade eden Ertuğruloğlu, "Şahsi görüş olarak bunun, Filistin'in işgal projesinin bir tekrarı olduğunu düşünüyorum. 1900'lü yılların başındaki zihniyet tekrar ediyor. Kıbrıs ve Ege'deki adaları ele geçirme emelleri taşıyorlar." açıklamasını yaptı.

