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KKTC'den Güney Kıbrıs'a PKK/PYD tepkisi

#Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti#PKK/PYD#GKRY
KKTCden Güney Kıbrısa PKK/PYD tepkisi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin terör örgütü PKK/PYD'ye sözde temsilcilik açma izni vermesine tepki göstererek, "Eli kanlı katillerin dayanışma içinde olması bizi şaşırtmadı" dedi.

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KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) terör örgütü PKK/PYD’ye Güney Kıbrıs’ta sözde temsilcilik açma izni vermesine tepki gösterdi. Bakan Ertuğruloğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Kıbrıs’ta Türklere toplu katliam yaparak Ada’yı kana bulayan, terör destekçisi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tahrikkar girişimlerini sürdürüyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi İçişleri Bakanlığının 12 Ocak’ta yapılan bir başvuru ile terör örgütü PKK’nın Suriye’de konuşlu siyasi kolu olan PYD’ye Güney Kıbrıs’ta temsilcilik açtığını Rum basın kaynaklarından da duyuruldu. Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bu tahrikkar girişiminin bölgemizde ve Doğu Akdeniz’de barışa hizmet etmeyeceği aşikardır” ifadelerini kullandı. Ertuğruloğlu, AB'nin bir üyesinin terör örgütüne koruyuculuk yapması karşısında ne tavır alacağını görmek istediğini vurguladı.

Türkiye’ye karşı her türlü düşmanca faaliyetin içinde olan terör örgütüne Güney Kıbrıs’ta temsilcilik açtıran ve teröristleri koruması altına alan Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin ateşle oynadığını belirten Ertuğruloğlu, “Sözde temsilciliğin başına getirilen PKK’lı terörist Çerkez Korkmaz, Güney Kıbrıs’ın terör örgütüne desteğinden övgü ile bahsederek Rum yönetimin terör örgütü PKK’ya geçmişte de nasıl destek verdiğini yeniden gözler önünde sermiştir. Sözde derneğin adına ‘Rum-PKK Dayanışma Derneği’ deselerdi gerçeğin ifadesi olurdu” dedi.

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“ELİ KANLI KATİLLERİN DAYANIŞMA İÇİNDE OLMASI BİZİ ŞAŞIRTMADI”

Rumların ve PKK’nın eli kanlı iki taraf olduğunu, masum insanların katili, kadın çocuk, yaşlı genç demeden Türk katili olduğunu vurgulayan Bakan Ertuğruloğlu, “Eli kanlı katiller” diye nitelediği iki tarafın dayanışma içinde olduğunu deşifre ettiğini söyledi. Ertuğruloğlu açıklamasında, “Eli kanlı katillerin dayanışma içinde olması bizi şaşırtmadı” dedi.

Ertuğruloğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Şunu bilmeleri gerekir ki kurdukları düzende başlarına geleceklerin bilicinde olmaları gerekir. Türk milleti kimsenin düşmanı değildir, ama kendisine düşmanlık edenlere de ders vermesini çok iyi bilir. Bu atılan adım, Rum-PKK terör dayanışması bunun sahiplerine bunun akıl hocalarına, destekçilerine baş ağrısı olacaktır.

Bu coğrafyada Türkiye’mizin bölgesel güç olmanın da ötesinde global bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlediği bir dönemde bu şer odaklarının böyle acizliklerini ortaya koyan adımlar atması hiç de şaşırtıcı değil. Bunlardan ancak bu beklenir. Başlarına gelecekleri kendileri düşünsün.”

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#Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti#PKK/PYD#GKRY

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