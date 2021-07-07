KKTC'den AB'ye 'tek devlet' tepkisi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CNN TÜRK canlı yayınında Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı.

Annan Planı'na Rum tarafının 'hayır' demesine rağmen AB'ye alındığını hatırlatan Tatar, bunun Kıbrıs meselesini daha karışık hale getirdiğini belirtti.

AB Komisyonu Başkanı Bayan Ursula Von Der Leyen'in 'Avrupa Birliği'nin Kıbrıs’ta iki devlet önerisini asla kabul etmeyeceğini net olarak Türkiye Cumhurbaşkanına belirttim' sözlerine cevap veren Tatar, 'Kıbrıs'ta zaten iki devlet vardır' dedi.

Tatar sözlerine şöyle devam etti;

'Kıbrıs'ta iki ayrı halk vardır. İki ayrı halk olduğuna göre, iki egemenlik vardır. Bu da iki eşit devlet demektir.'

Tatar adada çözüm ile ilgili 'Bir anlaşma isterlerse o anlaşma iki devletin işbirliği ile olabilir' dedi.

Tatar, 'Kıbrıs Cumhuriyeti diye bir şey yoktur. Kıbrıs Cumhuriyeti ortak bir cumhuriyettir. Güney'deki devlet Kıbrıs Rum devletidir KKTC en az güneydeki devlet kadar meşrudur' ifadelerini kullandı.

'Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Temmuz'daki KKTC ziyaretinde bir müjde açıklanır mı?' sorusu üzerine Tatar, 'Mutlaka gaz rezervleri var. gerginlik bu zenginliklerin olmasında dolayı' dedi.

Tatar'a Erdoğan'ın 'Doğalgazın sinyalleri gelmiştir' açıklaması hatırlatıldı. Konu ile ilgili Tatar şu ifadeleri kullandı;

'Zaman zaman dinleme oluyor. Cumhurbaşkanı en yetkili ağızdan söylüyor. Biz bu bölgede hakkımızı hukukumuzu yedirmeyiz.'

Tatar, KKTC'ye kurulacak SİHA hava üssü ile ilgili ' Gerginlikten yana değiliz ama hazırlıklı olmak lazım' dedi.

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