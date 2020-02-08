KKTC’de Zafer Burnu dolu yağışı sonrası beyaza büründü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni etkisi altına alan soğuk ve yağmurlu hava KKTC'nin en uç bölgesini dolu yağışı sonrası beyaza bürüdü. Özelikle Dipkarpaz'da bulunan Zafer Burnu bölgesinde yağış şiddetli doluya dönüşünce her taraf bembeyaz oldu.



Bölge sakinlerinden Yusuf Güngör de o anları cep telefonuyla görüntüledi.