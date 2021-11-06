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KKTC’de yeni hükümet kuruldu

#KKTC#Yeni Hükümet#Seçim
KKTC’de yeni hükümet kuruldu

KKTC’de iktidardaki Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) yeni lideri Dr. Faiz Sucuoğlu yeni hükümeti kurdu. Demokrat Parti (DP) ortaklığında kurulan hükümet, ülkeyi ocak ayında erken seçime götürecek.

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Yeni Başbakan Faiz Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 10 kişilik kabineyi onaylamasının ardından yaptığı açıklamada, 9 Ocak’ta erken parlamento seçimi planladıklarını, ancak muhalefet partileriyle 2022 bütçesinin parlamentodan geçirilmesi konusunda anlaşmaları halinde, seçimlerin ocak sonuna ertelenebileceğini söyledi.

50 sandalyeli KKTC parlamentosunda 6 siyasi parti temsil ediliyor. Yeni koalisyon hükümeti, bağımsız milletvekillerinin dıştan desteğiyle güvenoyu alabilecek 26 sayısına ulaşıyor. UBP’nin eski lideri ve eski başbakan Ersan Saner, geçen ay hükümetin istifasını sunmuştu.

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#KKTC#Yeni Hükümet#Seçim

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