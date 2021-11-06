KKTC’de yeni hükümet kuruldu

Yeni Başbakan Faiz Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 10 kişilik kabineyi onaylamasının ardından yaptığı açıklamada, 9 Ocak’ta erken parlamento seçimi planladıklarını, ancak muhalefet partileriyle 2022 bütçesinin parlamentodan geçirilmesi konusunda anlaşmaları halinde, seçimlerin ocak sonuna ertelenebileceğini söyledi.
50 sandalyeli KKTC parlamentosunda 6 siyasi parti temsil ediliyor. Yeni koalisyon hükümeti, bağımsız milletvekillerinin dıştan desteğiyle güvenoyu alabilecek 26 sayısına ulaşıyor. UBP’nin eski lideri ve eski başbakan Ersan Saner, geçen ay hükümetin istifasını sunmuştu.