KKTC’de yarın sandık başı: Referandum gibi seçim... 2 ayrı devlet mi Rumlarla federasyon mu

Kıbrıs Türk halkı 5 yıllığına yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere yarın sandık başına gidiyor. İki adayın öne çıktığı seçimlerde milliyetçi sağ partilerin ortak adayı mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile sol partilerin desteklediği ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) lideri Tufan Erhürman yarışıyor. Tatar, Kıbrıs sorununa iki devletli çözüm isterken, rakibi Erhürman Rumlarla federasyon taraftarı. Bu nedenle seçimler aynı zamanda tezlerin referandumu olacak.

YARIŞ İKİ ADAY ARASINDA

- Yurtdışında sandık kurulmayacak: KKTC’de 218 bin kayıtlı seçmen bulunuyor, yurtdışında yaşayan ve Ada’da ikametgâhı bulunmayan vatandaşların oy kullanma hakkı yok. KKTC dışında sandık kurulmayacak.

- İki tez yarışıyor: KKTC’de parlamenter sistem geçerli. Cumhurbaşkanı, BM’nin toplum lideri kabul etmesi nedeniyle Rumlarla Kıbrıs müzakerelerini yürütme görevi de bulunuyor. Seçim propaganda döneminde ekonomi gibi konular, hükümetin alanına girmesi nedeniyle gündem dışı kaldı. Kıbrıs sorunu ve Türkiye ile ilişkiler ön plana çıktı. Sağ partiler iki devletli çözümü destekleyen Tatar’ı destekledi. Rumlarla federasyonu isteyen sol partiler de Tufan Erhürman’a destek verince, yarış iki aday ve iki tez arasında geçmeye başladı.

NİYE REFERANDUM GİBİ

- İlk turda biter: Seçimlerde her ne kadar 8 aday bulunsa da yarış kutuplaşan siyasetin iki adayı Tatar ve Erhürman arasında. Anketler her iki lidere de desteğin birbirine yakın olduğunu gösteriyor. Son dönemeçte, Türkiye’nin de desteğiyle Tatar’ın bir adım öne geçtiği de öne sürülüyor. Tatar ile Erhürman arasındaki oy farkı çok az olmadıkça seçimin bir hafta sonraki ikinci tura kalması beklenmiyor. Geçerli oyların yarısından bir fazla alan Cumhurbaşkanı olacak.

- Kişiler değil, tezler: İki adayda kişilere değil tezlere oy verilmesi çağrısı yaptı. Tatar, ‘Bu seçim, Türkiye ve Türk askerini istemeyenler ile iki ayrı bağımsız devleti isteyenler arasında geçiyor” dedi.

VAATLER NELER

- Tatar, ‘Türkiye’siz asla’: Tatar, Gazze ve Ukrayna örneklerini vererek, Rumlarla federasyonun Kıbrıs Türklerini azınlık haline getireceğini zamanla AB içinde de eriyeceğini savunuyor. Tatar, Türkiye’nin garantörlüğü ve askeri varlığından asla vazgeçmeyeceklerini belirtiyor.

- Erhürman, ‘Türkiye’yi ikna ederim’: Erhürman federasyonu savunan eski cumhurbaşkanlarının da Türkiye ile uyum içinde olduğunu belirterek “Türkiye’yi ikna edeceğiz. BM’den federasyon çerçevesinde Türklerin egemenlik haklarının kabul edilmesi halinde masaya oturacağım” diyor.

KRİTİK BAŞLIK AB KİMLİK KARTI

Kıbrıs Rum yönetimi, Kıbrıs Türklerinin yabancılarla karma evliliklerde, eşler ve çocuklarına AB vatandaşlığı anlamına gelen ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ kimliği vermiyor. Karma evliliklerin de çoğunluğu Türkiye’den Ada’ya gelenlerle yapıldı. Bu kesime ‘Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği’ verilmesi seçimin önemli vaatleri arasında. Tufan Erhürman, BM ve Rumlarla müzakere ederek AB kimliğinin alınmasını sağlayacağını savunuyor. Erhürman’ın çevresi ‘İki devletli çözümün’ kabul görmesi halinde, Rumların Türklere verdiği kimlik ve pasaportların iptal edilmesinin gündeme geleceğini söylüyor. Ersin Tatar ise Rumların kimlik vermeyeceğini savunuyor.