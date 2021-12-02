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KKTC'de yakıt krizi başladı

#KKTC#Benzin#Mazot
KKTCde yakıt krizi başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gemilerin fırtına nedeniyle adaya yanaşamaması sonucu yakıt tedarikinde sıkıntı yaşanıyor. Akaryakıt istasyonlarında mazot tükenirken, benzin stokunun da azaldığı belirtiliyor.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) geçtiğimiz ay yaşanan yakıt krizi yeniden patlak verdi. Akaryakıt dağıtım şirketleri ALPET ve KPET, fırtına nedeniyle gemilerin kıyıya yaklaşamadığını belirtirken, yakıt tedariki konusunda piyasada kriz yaşanıyor. Akaryakıt istasyonlarına gelen vatandaşlar mazot alamadan geri dönerken, benzin stoklarının da azaldığı ifade edildi. Bazı benzin istasyonları ise yakıtın tükenmesiyle kapatmak zorunda kaldı.

"BUGÜN İTİBARİYLE İSTASYONLARININ HEPSİNDE EURO DİESEL BİTMİŞ DURUMDA"

KKTC Benzinciler Birliği Asbaşkanı Halil Ülkü yaşanan kriz ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ülkü, "Bugün itibariyle istasyonların hepsinde euro dizelimiz (mazot) bitmiş durumda. Benzin hala verebiliyoruz. Çok az da olsa kaldı stoklarımızda, hala verebiliyoruz, o da 1 ya da 2 gün ancak idare eder" dedi. Ülkü, “Olaya şöyle bakmak lazım. Son 1, 2, 3 gündür fırtına olduğu için adaya gemiler gelemiyor. O yüzden bir anda bu kriz patladı. Fakat olayın bence daha perde arkası var. Herhangi bir fırtına olmadan önce dolum tesislerinin depolarında daha fazla yakıt bulundurmaları gerekiyordu. Bulundurmamalarının sebebi geçen ayki krize dayanıyor. Yakıt fiyatlarındaki kısa zamandaki çok büyük artış, artı döviz kurlarındaki artış dolum tesislerinin bir notada zararına satış yapmasını öngörmeye başladı. Tabi ki bunlar da bunu yapmak istemediler. Şu anda hepimizin ortak düşüncesi, bütün benzincilerin, dolum tesisi sahiplerinin, bizim sistemimizde küçük bir değişiklik yapılarak bu olayı çözebileceğimiz yönünde” ifadelerini kullandı.

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ÇÖZÜM ÖNERİSİ

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Krize yönelik çözüm önerisinde bulunan Ülkü, “Bilindiği üzere bizde her 3 haftada bir değerlendirme yapılır. Dünya piyasalarının plus değerinin ortalamasına göre fiyatlar belirlenir. Ama bu 3 hafta bu geçtiğimiz günlerde çok hızlı gelişen 3 hafta olduğu için dolum şirketlerini zarara sürükledi. Eğer Ekonomi Bakanlığımız geçici bir süre de olsa bu 3 haftalık değerlendirmeyi 1 haftaya indirebilirse bunlar da bu arada en azından kendi zararlarını minimuma indirerek halkı mağdur etmemiş olurlar en azından, bizler de halkı mağdur etmemiş oluruz. Dünya piyasalarındaki artışları zaten istesek de biz durduramayız. Maalesef ona gücümüz yetmiyor. Ama en azından mevcut şartlarda hiç satmamaktan daha iyidir, belki biraz daha zamlanacak ama hiç satmamaktan daha iyidir diye düşünüyorum" dedi.

VATANDAŞLAR MAZOT ALAMADI

Benzin istasyonuna yakıt almaya gelen bir vatandaş, “Çok üzgünüm, işlerim yarım kalacak. Arabayla yapacağımız çok iş vardı. Ama bekleyeceğiz” dedi. Akaryakıt istasyonun mazotun bittiğini öğrenen başka bir vatandaş ise, “Bu depoları bir kontrol etsinler bakalım gerçekten bitti mi mazot” ifadesini kullandı. Celal Çağlayan adlı vatandaş ise, “Mazotumuz yok amca diyor. Ne yapalım? Nerede bulacağız bu mazotu? Böyle bir şey olamaz. Ben ta Kayalar köyünden geldim. Burada arabamı bırakıp mı gideyim” diye konuştu. Halit Aygın da, “Çok yazık. Benzin yok. Döviz aldı başını gidiyor. Kovid aldı başını gidiyor. Gerçekten moraller sıfır. Gerçekten sıfır. Ne olacak önümüzü göremiyoruz” dedi.

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#KKTC#Benzin#Mazot

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