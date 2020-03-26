KKTC’de virüs 34 karantina görevlisine bulaştı
KKTC’de önceki gün Ada’dan ayrılan karantinadaki 840 Alman turiste hizmet veren 27’si otel çalışanı ve 7’si polis 34 kişide koronavirüs tespit edildi.
KKTC’de ilk koronavirüs hastaları, 840 kişilik Alman turist kafilesi arasından çıkmıştı. Alman turistler kaldıkları Salamis Bay Conti otelde karantinaya alınmış, hastalardan ilk 3’ü iyileşmiş ve tüm turistler önceki gün ülkelerine dönmüştü. Otelde çalışan 100’ün üzerinde personele dün test yapıldı. 17 gün süren karantinada otel çalışanlarının, binadan ayrılmadığı ancak polislerin mesailerinin ardından evlerine gittiği biliniyor. Testleri pozitif çıkan polislerin aileleri de karantinaya alındı. KKTC’de bugüne kadar 42 vaka bulunuyordu. Bu hastalardan 20’si iyileşti.
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