KKTC’de virüs 34 karantina görevlisine bulaştı

KKTC’de ilk koronavirüs hastaları, 840 kişilik Alman turist kafilesi arasından çıkmıştı. Alman turistler kaldıkları Salamis Bay Conti otelde karantinaya alınmış, hastalardan ilk 3’ü iyileşmiş ve tüm turistler önceki gün ülkelerine dönmüştü. Otelde çalışan 100’ün üzerinde personele dün test yapıldı. 17 gün süren karantinada otel çalışanlarının, binadan ayrılmadığı ancak polislerin mesailerinin ardından evlerine gittiği biliniyor. Testleri pozitif çıkan polislerin aileleri de karantinaya alındı. KKTC’de bugüne kadar 42 vaka bulunuyordu. Bu hastalardan 20’si iyileşti.