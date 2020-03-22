KKTC’de üç hasta taburcu edildi

Otellerinde karantina sürelerini tamamlayan ve hasta olmayan Alman turistler, salı günü ülkelerine dönecek.

KKTC’de ilk koronavirüs kaynaklı COVID-19 hastası, iki hafta önce Ada’ya turist kafilesiyle gelen 64 yaşındaki bir Alman kadındı. İki gün sonra Alman kadının eşi ve bir başka Alman turistte de virüs tespit edildi. KKTC hükümeti, Ada’ya Charter uçuşlarla gelen 800 kişilik Alman turist kafilesini kaldıkları 3 otelde karantinaya aldı. KKTC’de 34 olan hasta sayısı 31’e geriledi. Tedavi altındaki hastaların 28’i Alman turist kafilesinden. KKTC Turizm Bakanı Ünal Üstel, otellerinde karantinada kalan ve hasta olmayan turistlerin salı günü charter uçuşlarla Almanya’ya döneceğini açıkladı.

Bu arada, Rum sahil güvenliğinin denizden zorla geri gönderdiği 175 Suriyeli mülteci dün KKTC sahillerine ulaştı. Tekneleri batma tehlikesi geçiren 69’u çocuk 175 mülteci, İskele ilçesinde koronavirüs önlemleri çerçevesinde karantinaya alındı.