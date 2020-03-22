MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKKTC’de üç hasta taburcu edildi
GeriDünya KKTC’de üç hasta taburcu edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
Haber Giriş: 22.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

KKTC’de üç hasta taburcu edildi

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
KKTC’de üç hasta taburcu edildi
Abone Olgoogle-news

KKTC’de iki hafta önce tespit edilen ilk COVID-19 hastası 3 Alman turist tedavilerini tamamladı ve iyileşerek taburcu edildi.

Otellerinde karantina sürelerini tamamlayan ve hasta olmayan Alman turistler, salı günü ülkelerine dönecek.

KKTC’de ilk koronavirüs kaynaklı COVID-19 hastası, iki hafta önce Ada’ya turist kafilesiyle gelen 64 yaşındaki bir Alman kadındı. İki gün sonra Alman kadının eşi ve bir başka Alman turistte de virüs tespit edildi. KKTC hükümeti, Ada’ya Charter uçuşlarla gelen 800 kişilik Alman turist kafilesini kaldıkları 3 otelde karantinaya aldı. KKTC’de 34 olan hasta sayısı 31’e geriledi. Tedavi altındaki hastaların 28’i Alman turist kafilesinden. KKTC Turizm Bakanı Ünal Üstel, otellerinde karantinada kalan ve hasta olmayan turistlerin salı günü charter uçuşlarla Almanya’ya döneceğini açıkladı.

Bu arada, Rum sahil güvenliğinin denizden zorla geri gönderdiği 175 Suriyeli mülteci dün KKTC sahillerine ulaştı. Tekneleri batma tehlikesi geçiren 69’u çocuk 175 mülteci, İskele ilçesinde koronavirüs önlemleri çerçevesinde karantinaya alındı.

False
Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle