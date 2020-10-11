KKTC’de tarihi seçim: Rumlarla federasyon mu, iki ayrı devlet mi?

Kıbrıs Türk halkı, KKTC’nin 5’inci cumhurbaşkanını belirlemek üzere bugün sandık başına gidiyor. Seçimlerde, mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı (72) ile Başbakan Ersin Tatar’ın (60) temsil ettiği iki ana görüş yarışıyor. Akıncı, “Rumlarla federasyon” tezinin, Tatar ise Türkiye’nin de desteklediği, “iki ayrı devlet” politikasının şampiyonluğunu yapıyor. 1983 yılında ilan edilen KKTC’de 198 bin 767 kayıtlı seçmen bulunuyor. Çoğu bağımsız 11 adayın yarıştığı iki turlu seçimler, ‘en çok adaylı seçim’ özelliği de taşıyor. Seçimlerde Kıbrıs Türkleri’nin efsanevi lideri Rauf Denktaş, Mehmet Ali Talat, Derviş Eroğlu ve Akıncı’dan sonraki 5’inci cumhurbaşkanı belirlenecek.

KKTC’nin bugün yakın tarihin en çekişmeli seçimlerinden birine sahne olması bekleniyor. Koronavirüs salgınının sandığa katılımı nasıl etkileyeceği de merak konusu.

İKİ AYRI TEZ YARIŞIYOR

Propaganda sürecinde, adayların, “Rumlarla federasyon mu yoksa iki ayrı devletli çözüm mü” görüşleri karşı karşıya geldi. Seçimler, “Kıbrıs’ta iki ayrı devletli çözüm ya da Rumlarla iki ayrı devletli konfederasyon” politikasını savunan Ersin Tatar ile federasyon sisteminde ısrar eden Mustafa Akıncı’nın çatışmasına sahne oldu.

MARAŞ BÖLÜNMESİ

Başbakan Ersin Tatar, son hafta yine Türkiye’nin desteğiyle 46 yıldır kapalı tutulan turistik Maraş kentinin sahil şeridini sivil halkın ziyaretine açtı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise kentin Kıbrıs Türk yönetimi altında açılmasına şiddetle karşı çıktı, BM ve Rumlarla diyaloğu savundu.

Seçimi kazanacak lider, Kıbrıs çözüm müzakerelerinin hangi yönde ilerleyeceği, Doğu Akdeniz’e son dönemde damgasını vuran enerji ve egemenlik mücadelesi ve Maraş açılımının geleceğini de belirleyecek.

2’nci tura kalabilir

- Aday çokluğu ve seçmenin federasyon ya da iki ayrı devlet kutuplaşması, seçimlerin bir hafta sonra yapılacak ikinci tura kalacağı beklentisini arttırdı.

- Herhangi bir aday yüzde 50’nin üzerinde oy alamazsa, seçimler önümüzdeki pazar yapılacak ikinci tura kalacak ve en çok oy alan iki aday son kozlarını paylaşacak.

- Seçimin diğer adayları da ikiye bölünmüş durumda. Adaylardan ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi lideri Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla benzer Rumlarla federasyon tezini savunuyor.

- Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Demokrat Parti’nin desteklediği Serdar Denktaş, Yeniden Demokrasi Partisi lideri Erhan Arıklı, Ersin Tatar gibi iki ayrı devletli çözümü istiyor.

- Çoğu bağımsız diğer adaylar; Fuat Çiner, Arif Salih Kırdağ, Ahmet Boran, Mustafa Ulaş ve Alpan Uz, kamuoyunda siyasi kimlikleriyle ön plana çıkmış isimler değil.

Maskeli, eldivenli seçim

Covid-19 salgını ve önlemlerin katılım oranını olumsuz etkilemesi bekleniyor. Salgın önlemleri çerçevesinde ülkeye girişlerde 7 günlük karantina uygulaması bulunuyor. Seçmenlerin ne kadarının yurtdışında olduğu bilinmiyor. KKTC’li seçmenler oylarını maske ve eldivenle kullanacak, seçim merkezleri ve sandık başlarında sosyal mesafe ve hijyen kuralları uygulanacak.