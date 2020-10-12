KKTC’de son yarış haftaya yapılacak... Tatar 1’inci, Akıncı 2’nci

KKTC’de dün yapılan iki turlu cumhurbaşkanlığı seçimlerinin favori adayları Başbakan Ersin Tatar ile mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı sandıktan peşi sıra çıktı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Tatar yüzde 32 oy oranıyla birinci olurken, Mustafa Akıncı yüzde 30’la ikinci sırada yer aldı. Herhangi bir adayın oyların yarısından fazlasını alamaması nedeniyle Tatar ile Akıncı, önümüzdeki pazar günü ikinci turda yarışacak.

SÜRPRİZ YOK

Kayıtlı seçmen sayısının 198 bin olduğu ülkede sandıktan beklenen tablo çıktı. Sağ siyasetin güçlü adayı Başbakan Ersin Tatar yarışı birinci tamamladı. Sol siyasetin temsilcisi Mustafa Akıncı ise, 2 puan geriden takip etti. Çoğu bağımsız 11 adayın yarıştığı seçimlerde, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi lideri Tufan Erhürman yüzde 22’de kaldı. KKTC’de iki turlu yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde herhangi bir aday yüzde 51 oy oranına erişemezse, en çok oyu alan iki aday bir hafta sonra yapılacak ikinci turda yeniden karşılaşıyor. Bu durumda 18 Ekim Pazar günü yapılacak ikinci tur seçimleri, KKTC’nin 5’inci Cumhurbaşkanı’nı belirleyecek.

SEÇMEN BÖLÜNDÜ

Propaganda dönemi, Ersin Tatar ile Mustafa Akıncı arasında şiddetli tartışmaların gölgesinde geçti. Tatar, Kıbrıs müzakerelerinde Rumlarla federasyon görüşmelerine son vererek, iki devletli ya da iki devletin konfederasyonu çerçevesinde bir çözümü savundu. İki ayrı devlet politikasında Türkiye’nin de desteğini aldı. Sağ siyasetin diğer adayları da benzer görüşler dile getirdi, ancak seçmen tercihini Tatar’dan yana kullandı. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Kıbrıs Türklerinin efsanevi lideri Rauf Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş sandıkta varlık gösteremedi. Rumlarla federasyonu savunan Mustafa Akıncı ise, benzer çizgideki Tufan Erhürman’ı geride bırakarak sol siyasetin temsilcisi oldu.

SALGIN KATILIMI FENA DÜŞÜRDÜ

KKTC’deki tarihi seçimlerde COVID-19 salgını katılım oranına vurdu. 198 bin seçmenin bulunduğu ülkede sandığa gitme oranı yüzde 58’de kaldı, ülke tarihinin en düşük katılımlı seçimi unvanını aldı.

Seçmenler, COVID-19 önlemleri çerçevesinde maskeli ve eldivenli şekilde oy kullandı.

7 GÜN KARANTİNA VAR

Seçmenlerin önemli bir bölümünün Türkiye ve İngiltere’de yaşadığı KKTC’de, seçimlere kısa süre kala COVID-19 vaka sayılarında artış nedeniyle uçuşlar iptal edildi, gelenlere ise 7 gün zorunlu karantina uygulaması başlatıldı. Önemli sayıda seçmen, Ada’ya gelemedi ve oy kullanmadı. Katılım oranının düşük kalacağının anlaşıldığı akşam saatlerinde, sandıkların kapanmasına bir saat kala Başbakan Ersin Tatar, cep telefonlarına SMS mesajı atarak, “Sandığa gidin” çağrısı yaptı.

1983 yılında kurulan KKTC’de bugüne kadar 7 kez cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. İlk 5 seçimde katılım oranı yüzde 80’in üzerinde oldu. Rauf Denktaş’ın ilk turda kazandığı 1990 seçimleri yüzde 93.4 katılım oranıyla rekor kırdı. En düşük katılım ise, yüzde 64 ile, Mustafa Akıncı’nın göreve geldiği 2015 yılındaki seçimlerde kaydedildi.



Başbakan Ersin Tatar sonuçların belli olmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, “11 adaylı bir yarış oldu. Güzel bir demokrasi sınavı verdik” dedi. Koronadan dolayı seçime katılımın az olmasının üzücü olduğunu ifade eden Tatar, ikinci tur için sandığa gitmeyen vatandaşları ikna etmeye çalışacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı seçim sonrası ilk değerlendirmesinde ikinci tura işaret ederek, “Eminim 18 Ekim akşamı Kıbrıs Türk demokrasisinin zaferini kutlayacağız... Savaş değil, barış için yola devam. Çatışmak için değil, diyalog için devam” ifadelerini kullandı. Akıncı, kampanya ekibine teşekkür etti.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE KIL PAYI RET

Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte yüksek yargıda hakim sayısının arttırılmasına yönelik anayasa değişikliği referandumu da yapıldı. Adayların çoğunluğu seçmenlerinden anayasa değişikliğine ‘evet’ demelerini istedi, ancak sonuç sürpriz oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre halk, hakim sayısının arttırılmasına çok az farkla ‘hayır’ (yüzde 50.1) dedi.

SEÇİM GÜNÜ REKOR ZİYARETÇİ





Başbakan Ersin Tatar’ın Türkiye’nin de desteğiyle sürpriz bir şekilde geçen perşembe günü açma kararı aldığı, 46 yıldır kapalı tutulan turistik Maraş kenti, seçim günü ziyaretçi rekoru kırdı. Muhalif adayların seçimlerden hemen önce açılmasını yoğun eleştirdiği Maraş’a, ziyaretlerin başladığı ilk gün 2 bin 300 kişi girmişti. Seçim olmasına rağmen güneşli hafta sonunu fırsat bilen Kıbrıslı Türk ve Rumlar kente dün de akın etti. Önemli bir kısmı Rum, 6 bin 909 kişi kenti ziyaret etti.

