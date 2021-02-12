KKTC'de son 24 saatte 40 yeni koronavirüs vakası kaydedildi

Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saate 4 bin 222 test yapıldığını, 25'i yerel 40 pozitif vakaya rastlandığını, 43 kişinin taburcu edildiğini belirtti.



Vaka sayısının 3 bin 7'ye yükseldiğini ifade eden Pilli, 760 kişinin tedavisinin devam ettiğini ve yoğun bakımda 11 hastanın bulunduğunu kaydetti.



385 bin civarında nüfusu bulunan KKTC'de virüs nedeniyle 17 kişi yaşamını yitirdi.



Öte yandan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Ali Pilli Kovid-19 aşısının ikinci dozlarını oldu.



KIBRIS RUM KESİMİNDE 113 VAKA



Kıbrıs Rum kesiminde ise son 24 saatte 113 Kovid-19 vakası görüldü.



Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 31 bin 205 test yapıldığını, 113 vaka görüldüğünü ve bir kişinin öldüğünü açıkladı.



900 bin civarında nüfusa sahip Rum kesiminde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 219'a, vaka sayısı 32 bin 288'e yükseldi.