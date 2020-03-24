Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA (DHA)
Haber Giriş: 24.03.2020 - 15:27,
KKTC’de sokağa çıkma yasağını ihlal edene 3 bin 600 TL para cezası
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal eden 72 kişiye, kişi başı 3 bin 600 TL para cezası uygulandı.
KKTC’de Corona Virüs (Covid-19) nedeniyle dün başlayan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 72 kişi gözaltına alınarak 3 bin 600 TL para cezası verildi. Para cezası verilen kişilerin sokağa çıkma yasağını tekrar ihlal etmesi durumunda bu kez bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecekleri ifade edildi.
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