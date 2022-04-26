KKTC’de siyasi kriz yeni hükümetle aşıldı

Başbakan Sucuoğlu, 3 partili koalisyon hükümetinde, kendi partisinden Maliye Bakanı Sunat Atun’la elektrik fiyatları konusunda anlaşmazlığa düşmüş, geçen hafta kabine değişikliği talebine Cumhurbaşkanı Tatar’ın cevabını beklemeden hükümetin istifasını sunmuştu.
TATAR HEMEN ONAYLADI
50 sandalyeli parlamentoda 24 milletvekili ile birinci durumundaki Ulusal Birlik Partisi (UBP) lideri Faiz Sucuoğlu, koalisyon ortaklarıyla hafta sonu temaslarının ardından eski bakanlar kurulu listesini Maliye Bakanı dışında değiştirmeden Tatar’ın onayına sundu. Tatar hemen onayladı.