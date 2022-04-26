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KKTC’de siyasi kriz yeni hükümetle aşıldı

#KKTC#Kriz#Faiz Sucuoğlu
KKTC’de siyasi kriz yeni hükümetle aşıldı

KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu, hükümetin istifasına yol açan Maliye Bakanı krizini, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a eski kabineyi yalnız bir değişiklikle sunarak aştı. Krize neden olan Maliye Bakanı Sunat Atun yerine Olgun Amcaoğlu getirildi.

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Başbakan Sucuoğlu, 3 partili koalisyon hükümetinde, kendi partisinden Maliye Bakanı Sunat Atun’la elektrik fiyatları konusunda anlaşmazlığa düşmüş, geçen hafta kabine değişikliği talebine Cumhurbaşkanı Tatar’ın cevabını beklemeden hükümetin istifasını sunmuştu.

TATAR HEMEN ONAYLADI

50 sandalyeli parlamentoda 24 milletvekili ile birinci durumundaki Ulusal Birlik Partisi (UBP) lideri Faiz Sucuoğlu, koalisyon ortaklarıyla hafta sonu temaslarının ardından eski bakanlar kurulu listesini Maliye Bakanı dışında değiştirmeden Tatar’ın onayına sundu. Tatar hemen onayladı.

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#KKTC#Kriz#Faiz Sucuoğlu

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