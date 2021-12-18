KKTC'de şiddetli yağış ve fırtına uyarısı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meteoroloji Dairesi, bu akşam saat 20.00’den Pazar gece yarısına kadar olan süre için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yayımladı. Söz konusu sürede bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak, metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşecek. Rüzgarın güney ve batı yönlerden, saatte 39-49 kilometre hıza çıkabileceği, zaman zaman 62-74 kilometreye ulaşarak fırtına şeklinde esebileceği uyarısında bulunuldu. Yetkililer ve vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaya çağrıldı.

HASARA YOL AÇACAK



Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Meteoroloji Dairesi ise adını İsrail’in sıra dağlarından alan "Carmel" fırtınasına karşı vatandaşları uyardı. Carmel’in Cumartesi akşamdan Pazartesi öğleden sonraya kadar süreceği ve şiddetli yağmur, kuvvetli rüzgar ve uzun şiddetli gök gürültüsü birlikte adada hasara yol açmasının beklendiği belirtilerek halk tedbirli olmaya çağrıldı.