MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKKTC’de ‘Rum kapıları artık açılsın’ eylemi
GeriDünya KKTC’de ‘Rum kapıları artık açılsın’ eylemi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
Haber Giriş: 05.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

KKTC’de ‘Rum kapıları artık açılsın’ eylemi

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
KKTC’de ‘Rum kapıları artık açılsın’ eylemi
Abone Olgoogle-news

Kıbrıs Rum kesiminde günübirlik çalışan Kıbrıslı Türkler, sınır kapılarının açılması için ikinci kez eylem düzenledi.

Lefkoşa’da meclis önünde toplanan kalabalık, pandemi dolayısıyla kapalı tutulan kapıların tedbirler alınarak açılmasını istedi, aksi takdirde işsiz kalacaklarını belirtti. KKTC ile Rum yönetimi arasındaki sınır kapıları mart ayından bu yana kapalı. Rum tarafında özellikle inşaat sektöründe yaklaşık 1500 Kıbrıslı Türk günübirlik işlerde çalışıyor. Rum kesimi 8 Haziran’da kapıları açmayı ve gelenleri testle kabul etmeyi planlıyor. Ancak KKTC, az sayıda da olsa yeni vakaların görülmeye devam ettiği Rum kesimine kapıları açma konusunda takvim belirlemedi.

False
Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle