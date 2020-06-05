KKTC’de ‘Rum kapıları artık açılsın’ eylemi

Lefkoşa’da meclis önünde toplanan kalabalık, pandemi dolayısıyla kapalı tutulan kapıların tedbirler alınarak açılmasını istedi, aksi takdirde işsiz kalacaklarını belirtti. KKTC ile Rum yönetimi arasındaki sınır kapıları mart ayından bu yana kapalı. Rum tarafında özellikle inşaat sektöründe yaklaşık 1500 Kıbrıslı Türk günübirlik işlerde çalışıyor. Rum kesimi 8 Haziran’da kapıları açmayı ve gelenleri testle kabul etmeyi planlıyor. Ancak KKTC, az sayıda da olsa yeni vakaların görülmeye devam ettiği Rum kesimine kapıları açma konusunda takvim belirlemedi.