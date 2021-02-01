MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKKTC'de 'masöz' skandalı! 20'den fazla kişiye Kovid-19 bulaştırdı
GeriDünya KKTC'de 'masöz' skandalı! 20'den fazla kişiye Kovid-19 bulaştırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Mahmut DOĞAN/LEFKOŞA, (DHA)
Haber Giriş: 01.02.2021 - 11:19 | Son Güncelleme:

KKTC'de 'masöz' skandalı! 20'den fazla kişiye Kovid-19 bulaştırdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
KKTC'de 'masöz' skandalı! 20'den fazla kişiye Kovid-19 bulaştırdı
Abone Olgoogle-news

KKTC'de akılalmaz bir olay yaşandı. Evlere servis masaja giden Rus asıllı bir masöz herkese Kovid-19 bulaştırdı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) geçtiğimiz hafta evlere masaja giden ve  Kovid-19 testi pozitif çıkan Rus uyruklu masözün 20 kişiden fazla kişiye koronavirüs bulaştırdığı ifade edildi. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) koronavirüs vakasındaki artış sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) geçtiğimiz hafta evlere masaja giden ve  Kovid-19 testi pozitif çıkan Rus uyruklu masözün 20 kişiden fazla kişiye koronavirüs bulaştırdığı ifade edildi. 

​İsmi açıklanmayan masöz kadının Kovid-19 olduğunu öğrendikten sonra Sağlık Bakanlığı’na temaslılarını bildirdiği ve 20'den fazla kişiye koronavirüs bulaştırdığı ifade edildi.

EN FAZLA VAKA GİRNE BÖLGESİNDE

Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan KKTC Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, “Sağlık Bakanlığı temaslıları topladı. Net olmamak kaydıyla bize söylenen rakam 20 ila 30 arasındadır. Alsancak’ta bizler zor ve sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Hasta sayımız artıyor. İstatistiklerden gördüğünüzde 380 hastanın büyük çoğunluğu Girne bölgesinden” diye konuştu

KKTCde masöz skandalı 20den fazla kişiye Kovid-19 bulaştırdı

KKTC'DE SON DURUM

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüsü salgının etkisini arttırmasıyla vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada, 29'u yerel olmak üzere 38 yeni vakanın tespit edildiğini aktardı.

KKTC'de toplam vaka sayısı 2 bin 325'e yükseldiğini açıkladı. Öte yandan KKTC'de koronavirüsü salgınıyla mücadele kapsamında 28 Ocak'tan 3 Şubat'a kadar ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle