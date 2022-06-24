Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

KKTC’de maske geri döndü

#KKTC#COVID-19#Maske
KKTC’de maske geri döndü

KKTC’de aybaşında gevşetilen COVID-19 önlemleri, son bir haftada yaşanan vaka artışları nedeniyle yeniden sıkılaştırıldı.

Haberin Devamı

350 bin nüfuslu KKTC’de günlük vaka sayısının 120’ye ulaşması üzerine kapalı alanlar ve toplu etkinliklere maske şartı getirildi.

TECRİT ÇAĞRISI

KKTC’de çalışanlar ve öğrencilere test şartının kaldırılmasının ardından sağlık merkezleri ve bakımevleri gibi sınırlı bir kesim test yaptırıyor. Hastalığa yakalananlara da bildirim şartı kaldırıldı. Vaka sayıları az sayıda teste rağmen geçen hafta tırmanışa geçti. Bir haftada yapılan 10 bin 883 testte, 859 vaka tespit edildi. Günlük ortalama 122 vakaya ulaşılması üzerine, Sağlık Bakanlığı bünyesinde salgınla mücadeleden sorumlu Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu, kapalı alanlar ile toplu etkinliklere maske şartı koydu. Pozitif vakalardan tecride girmeleri, temaslılardan da 5’inci günden sonra test yaptırmaları istendi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#KKTC#COVID-19#Maske

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Tahıl tahliyesinde İstanbul planı Bakan Akar: Tarafların ülkemize ciddi bir güveni var

Son dakika... Tahıl tahliyesinde İstanbul planı! Bakan Akar: Tarafların ülkemize ciddi bir güveni var

#Hulusi Akar
Dün Beşiktaş, bugün Fenerbahçe Emre Mor için Karagümrükten izin çıktı, görüşmeler başlıyor

Dün Beşiktaş, bugün Fenerbahçe! Emre Mor için Karagümrük'ten izin çıktı, görüşmeler başlıyor

#Transfer
Son dakika: Havuzda korku dolu anlar ABDli yüzücü Anita Alvarez ölümden döndü...

Son dakika: Havuzda korku dolu anlar! ABD'li yüzücü Anita Alvarez ölümden döndü...

#Anita Alvarez

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Tahıl tahliyesinde İstanbul planı Bakan Akar: Tarafların ülkemize ciddi bir güveni var

Son dakika... Tahıl tahliyesinde İstanbul planı! Bakan Akar: Tarafların ülkemize ciddi bir güveni var

#Hulusi Akar
Dün Beşiktaş, bugün Fenerbahçe Emre Mor için Karagümrükten izin çıktı, görüşmeler başlıyor

Dün Beşiktaş, bugün Fenerbahçe! Emre Mor için Karagümrük'ten izin çıktı, görüşmeler başlıyor

#Transfer
Son dakika: Havuzda korku dolu anlar ABDli yüzücü Anita Alvarez ölümden döndü...

Son dakika: Havuzda korku dolu anlar! ABD'li yüzücü Anita Alvarez ölümden döndü...

#Anita Alvarez