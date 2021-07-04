KKTC'de Kovid-19'un Delta varyantına rastlandı

İlk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı yayılmaua devam ediyor.

Ülkedeki vaka ve ölüm rekorlarının bir numaralı sorumlusu olarak gösterilen ve bu yüzden 'ölümcül varyant' olarak da anılan Delta bir ülkede daha görüldü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ünal Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, KKTC'de Delta varyantına rastlandığını ve salgının ciddi bir tehdit olduğunun unutulmaması gerektiğini belirtti.

Dün Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Delta'nın 98 ülkede görüldüğünü açıklamıştı. KKTC'den gelen bu açıklama ile bu sayı 99'a yükseldi.

Aşı ve tedbirlerin büyük önem taşıdığını vurgulayan Üstel, "Alınan kararlar neticesinde kısıtlamaların kalkması ve açılıma gitmemiz unutmayalım ki kurallara uymamızın ödülüdür. Ancak son günlerde maalesef vakalarda bir artış olduğunu görmekteyiz. Bu mücadelede en önemli silahımız aşı ve kurallara uymaktır. Her zaman dile getirdiğimiz gibi özellikle kalabalık ortamlarda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymamız son derece büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

AŞILAMA YAŞI 18'E İNDİ

Bakan Üstel, ülke genelinde toplam 221 bin 174 Kovid-19 aşısı yapıldığını, birinci doz aşı uygulanan kişi sayısının 129 bin 011, ikinci doz uygulanan kişi sayısının 92 bin 163 olduğunu ve sağlık merkezlerinde aşılama yaşının 18'e indiğini açıkladı.

Toplumun bağışıklığını artırmak için herkese aşı olmaları çağrısında bulunan Üstel, tüm merkezlerde yarından itibaren 18 yaşını dolduran herkesin aşılanmaya başlanacağını, aşı olmak için http://covid-19.gov.ct.tr adresinden kayıt yapılması gerektiğini kaydetti.

Üstel, KKTC'de aşı seferberliği başlatıldığını, temmuz sonuna kadar yüzde 70 oranında aşılamanın tamamlanacağını belirtti.

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