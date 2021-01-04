KKTC'de Kovid-19 aşılaması 15 Ocak'ta başlıyor

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama kampanyasının 15 Ocak’ta başlayacağını açıkladı. Pilli, Çin aşısı Sinovac'ın ilk olarak sağlık çalışanları ile öncelikli yaş gruplarına yapılacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Pilli, son 24 saatte bin 540 test yapıldığını, 18'i yerel 34 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin yoğun bakıma alındığını ve 14 kişinin taburcu edildiğini belirtti.

Pilli, KKTC’de bugüne kadar toplam bin 640 vakanın tespit edildiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı sayısının ise 8 olduğunu açıkladı.