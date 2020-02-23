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Dünya
Sefa KARAHASAN / LEFKOŞA (DHA)
Haber Giriş: 23.02.2020 - 12:32,Son Güncelleme:/

KKTC'de koronovirüs alarmı! Ankara'dan gelecek sonuç bekleniyor

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KKTC'de koronovirüs alarmı! Ankara'dan gelecek sonuç bekleniyor
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Covid-19 (koronavirüs) şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 74 yaşındaki kadın hasta G.E.'den alınan örnekler kesin teşhis için Türkiye'ye gönderildi.

Konuyla ilgili olarak Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklama yapan Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, hastanın şu anki durumunun iyi olduğunu söyledi. Hastadan alınan örneklerin hemen Ankara'ya gönderildiğini kaydeden Özyılkan, Ankara'dan gelecek sonuca göre hareket edileceğini söyledi.

Özyılkan, tahlil sonuçlarının 24 saat içerisinde gelebileceğini ifade etti. 74 yaşındaki G.E.'nin Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde oluşturulan karantina odasında müşahede altında olduğu öğrenildi. G.E'nin tatil için gittiği Dubai'de Çinli gruplarla turlara katıldığı belirlenmişti.

 

 

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