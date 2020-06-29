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Dünya
Sefa KARAHASAN / LEFKOŞA (DHA)
Haber Giriş: 29.06.2020 - 14:40,Son Güncelleme:

KKTC'de koronavirüs paniği: Testi pozitif çıkan kişi ülkeye giriş yaptı

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KKTC'de koronavirüs paniği: Testi pozitif çıkan kişi ülkeye giriş yaptı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türkiye'den gelen bir yolcunun test sonucunun pozitif olduğunu bilmesine rağmen ülkeye giriş yaptığını açıkladı. Meclis'te konuşan Pilli, bir yolcunun Girne Limanı'ndan ülkeye girerken ateşinin olduğunun belirlendiğini söyledi.

"Hastayı aldık hastaneye götürdük" diyen Pilli, "Gemiye nasıl girdi bilmiyoruz. Temaslılarının da testleri yapılacak. Bu yolcunun çocuğuna yapılan test negatif çıktı. Hasta ile temas edenler de karantinaya girecek" dedi.

Öte yandan KKTC'de 72 gündür salgın vakasına rastlanmadı.

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