KKTC'de koronavirüs paniği: Testi pozitif çıkan kişi ülkeye giriş yaptı

"Hastayı aldık hastaneye götürdük" diyen Pilli, "Gemiye nasıl girdi bilmiyoruz. Temaslılarının da testleri yapılacak. Bu yolcunun çocuğuna yapılan test negatif çıktı. Hasta ile temas edenler de karantinaya girecek" dedi.

Öte yandan KKTC'de 72 gündür salgın vakasına rastlanmadı.