KKTCâ€™de korkutan yangÄ±n ODTÃœ kampÃ¼sÃ¼ne de sÄ±Ã§radÄ±â€¦

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YangÄ±n nedeniyle TepebaÅŸÄ±-Ã‡amlÄ±bel anayolunu trafiÄŸe kapatÄ±lÄ±rken, rÃ¼zgar nedeniyle yangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±namÄ±yor. AÃ§Ä±klama yapanÂKKTC TarÄ±m ve DoÄŸal Kaynaklar BakanÄ± Dursun OÄŸuz, yangÄ±nÄ±n Ã§ok geniÅŸ alana yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay da, KKTC BaÅŸbakanÄ± Ersin Tatarâ€™a geÃ§miÅŸ olsun mesajÄ± iletti. Oktay, yangÄ±na mÃ¼dahale Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na TÃ¼rkiyeâ€™den gÃ¶nderilen iki yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme helikopterleriyle destek verileceÄŸini kaydetti.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n da bilgilendirildiÄŸini ve sÃ¼reci takip ettiÄŸini belirtenÂ Oktay, KKTC BaÅŸbakanÄ± Tatarâ€™a TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z baÅŸta olmak Ã¼zere tÃ¼m kuruluÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yangÄ±nla mÃ¼dahalede yanlarÄ±nda olduklarÄ± mesajÄ±nÄ± iletti.



YANGIN ODTÃœ KUZEY KIBRIS KAMPÃœSÃœ'NE SIÃ‡RADI

KUZEY KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyetiâ€™nin (KKTC) TepebaÅŸÄ± bÃ¶lgesinde henÃ¼z bilinmeyen nedenle Ã§Ä±kan yangÄ±n Orta DoÄŸu Teknik Ãœniversitesi Kuzey KÄ±brÄ±s KalkanlÄ± KampÃ¼sÃ¼'ne (ODTÃœ Kuzey KÄ±brÄ±s) de sÄ±Ã§radÄ±. Okulda bulunan Ã¶ÄŸrenciler, tahliye edilirken, bÃ¶lgedeki itfaiyeciler yangÄ±na mÃ¼dahale ediyor.