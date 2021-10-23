KKTC’de kaset kumpasında 3 tutuklama

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KKTC’de büyük yankı uyandıran video, Başbakan Ersan Saner’in erken seçim ve genel başkanı olduğu iktidardaki Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) bu ay sonu yapılacak kurultayı öncesine denk geldi. Partisinin başkanlık seçiminde iddialı isimler arasında gösterilen Saner, organize bir saldırıya uğradığını belirterek suç duyurunda bulunmuştu.

BAŞBAKAN’A CİNSEL TACİZ

Güzellik salonu işletmecisi Pınar Gökmen ve beraberindekiler dün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkartılarak haklarında soruşturma amaçlı 3 günlük tutuklama kararı alındı. Zanlılar, özel hayatın gizliliği ve cinsel tacizle suçlanıyor. Polisin, Gökmen’in ifadesinde belirttiği isimler hakkında da soruşturma yürüttüğü belirtiliyor. Pınar Gökmen’in 4 telefonunu incelemeye alan polis, olayla ilgili bir kişiyi daha arıyor.

SİYASETE İKİNCİ VİDEO

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Başbakan Saner’in videosu gündemde yerini korurken, önceki akşam da bu defa koalisyon hükümetinin küçük ortaklarından Demokrat Parti’nin Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı’nın cinsel içerikli videosu sosyal medyada yayıldı. Tunalı ve Demokrat Parti sessizliğini korurken, KKTC siyasetini sarsacak yeni videoların yayınlanacağı ileri sürülüyor.