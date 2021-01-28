KKTC'de karantina süresi uzatıldı

KKTC’de son zamanlarda artan koronavirüs vakaları nedeniyle ikinci kez karantina kararı alındı. KKTC Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan KKTC Başbakanı Ersan Saner, Bakanlar Kurulunda 3 Şubat saat 23:59a kadar ülke genelinde sokağa çıkma yasağı kararı aldıklarını açıkladı. KKTC Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları Bakanlar Kurulu’nda görüşülerek Resmi Gazete’de yayımlandı.

UYGULUMA 3 ŞUBAT’A KADAR UZATILDI

KKTC Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar şöyle:31 Ocak 2021 tarihine kadar ülkelere göre belirtilen karantina kararlarının belirtilecek olan ikinci karara kadar uzatılmasına karar verilmiştir. KKTC genelinde artan yerel bulaş nedeni ile 02 Şubat 2021 tarihinde yapılacak olan yeniden değerlendirmeye kadar; Girne ilçesinin belirtilen şekilde devam ederek 28 Ocak 2021 tarihinden 10 Şubat 2021 saat:23:59a, Lefkoşa ilçesinin belirtilen şekilde devam ederek 28 Ocak 2021 tarihinden 03 Şubat 2021 saat:23:59a, diğer tüm ilçelerde (Gazimağusa, Güzelyurt, İskele, Lefke) 29.01.2021 saat: 00:01den 3 Şubat 2021 saat:23:59a kadar aşağıda belirtilenler dışında kalan tüm faaliyet ve işyerlerinin kapatılması/ durdurulmasına karar verilmiştir. Açık kalacak hizmetler; eczane, benzin istasyonu, fırın, kasap, market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet veren işletmeler ve bunların tedarikçileri, (Eczane, fırın ve benzin istasyonları dışında kalan, kasap, market gibi temel ihtiyaç işletmeleri 06.00 ile 19.00 saatleri arasında açık kalacaktır.)