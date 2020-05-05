KKTC’de işyerleri açıldı

Salgının ilk görüldüğü mart ayından bu yana tespit edilen 108 vakadan 4’ü hayatını kaybetti, diğerleri ise iyileşerek taburcu oldu. 17 gündür herhangi bir vakaya rastlanmazken, hastanede sadece hafif semptomlu bir kişi kaldı.

KABİNLER KAPATILDI

KKTC hükümeti restoranlar, oteller ve kuaförler gibi riskli yerler dışındaki tüm işyerlerini açma kararı alırken bir dizi de kural koydu. Maskesiz sokağa çıkış yasaklandı, mağazaların deneme kabinleri kapatıldı ve satışların iadesiz yapılacağı ilan edildi. KKTC’de 23 Mart’tan bu yana gündüzleri kısmi, geceleri ise tam sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Saat 21.00’den itibaren uygulanan tam sokağa çıkma yasağı 15 Mayıs’a kadar yürürlükte kalacak.



KOMŞU ZİYARETİ YAPMAYIN

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, işyerlerinin açılmasının gezme özgürlüğü anlamına gelmediğini belirterek, halktan özellikle ev ziyaretleri ve toplu görüşmelerden uzak durmalarını istedi.Sokağa çıkma yasağının uygulandığı dönemde dışarıda görevde olan personelin test çalışmaları da devam ediyor. Polis, sağlık ve belediye çalışanlarından sonra gazetecilere de test yapıldı.