KKTC’de iktidar partisinin yeni lideri Faiz Sucuoğlu

3 adayın yarıştığı kurultayda oyların yüzde 61’ini alarak ilk turdan genel başkan seçien Sucuoğlu, yeni hükümeti kurma görevini de alacak.
ERKEN SEÇİM BEKLENİYOR
KKTC’de geçen ay koalisyon hükümetinin istifa etmesinin ardından başlayan siyasi belirsizlik, iktidar partisinin yeni liderini belirlemesiyle ortadan kalktı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 50 sandalyeli parlamentoda 20 milletvekili ile en büyük parti konumundaki UBP’nin yeni lideri Sucuoğlu’na hükümeti kurma görevini verecek. Muhalefet partilerinin tümü erken seçim talebinde bulunuyor. Bu nedenle ülkenin önümüzdeki aylarda erken seçime gitmesi bekleniyor.