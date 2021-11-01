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KKTC’de iktidar partisinin yeni lideri Faiz Sucuoğlu

#KKTC#Ulusal Birlik Partisi#Faiz Sucuoğlu
KKTC’de iktidar partisinin yeni lideri Faiz Sucuoğlu

KKTC’de iktidarda bulunan Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) kurultayında Lefkoşa milletvekili Faiz Sucuoğlu, partinin yeni lideri seçildi.

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3 adayın yarıştığı kurultayda oyların yüzde 61’ini alarak ilk turdan genel başkan seçien Sucuoğlu, yeni hükümeti kurma görevini de alacak.

ERKEN SEÇİM BEKLENİYOR

KKTC’de geçen ay koalisyon hükümetinin istifa etmesinin ardından başlayan siyasi belirsizlik, iktidar partisinin yeni liderini belirlemesiyle ortadan kalktı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 50 sandalyeli parlamentoda 20 milletvekili ile en büyük parti konumundaki UBP’nin yeni lideri Sucuoğlu’na hükümeti kurma görevini verecek. Muhalefet partilerinin tümü erken seçim talebinde bulunuyor. Bu nedenle ülkenin önümüzdeki aylarda erken seçime gitmesi bekleniyor.

KKTC’de iktidar partisinin yeni lideri Faiz Sucuoğlu

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#KKTC#Ulusal Birlik Partisi#Faiz Sucuoğlu

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