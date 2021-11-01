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KKTC'de hükümeti kurma görevi UBP Genel Başkanı Sucuoğlu'na verildi

#KKTC#Faiz Sucuoğlu#Ersin Tatar
KKTCde hükümeti kurma görevi UBP Genel Başkanı Sucuoğluna verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu'na hükümeti kurma görevini verdi.

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Cumhurbaşkanı Tatar, UBP Genel Başkanı Sucuoğlu'nu makamında kabul etti.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Tatar, hükümeti kurma görevini Sucuoğlu'na verdiğini açıkladı.

Tatar, eski UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner'in, 13 Ekim'de Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile kurdukları koalisyon hükümetinin istifasını kendisine sunmasının ardından Cumhuriyet Meclisi'ndeki tüm parti ve bağımsız milletvekilleriyle görüştüğünü hatırlattı.

UBP'nin Meclis'te en fazla sandalye sayısına sahip parti olduğuna işaret eden Tatar, Sucuoğlu'na bu görevi vermesinin doğal olduğunu söyledi.

Tatar, Sucuoğlu'nun yeni bir hükümet kurmak için temaslarına başlayacağını kaydederek, bu süreçte Cumhuriyet Meclisi'nde gelecek yılın bütçesinin geçirilmesinin önemine dikkati çekti.

Hükümet kurma sürecinin hızlı şekilde neticelendirilmesinin faydalı olacağına işaret eden Tatar, halkın beklentisinin de bu yönde olduğunu belirtti.

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"HER HALÜKARDA ÜLKENİN BİR HÜKÜMETE İHTİYACI OLDUĞU KESİNDİR"

Sucuoğlu, Tatar ile yeni hükümetle ilgili istişarelerde bulunduklarını, ilk olarak hükümet kurma göreviyle ilgili UBP Parti Meclisi ile bir araya geleceklerini söyledi.

"Her halükarda, ülkenin bir seçim hükümeti veya belki 3-5 ay sürecek bir hükümete ihtiyacı olduğu kesindir." diyen Sucuoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle ekonomik sıkıntıların devam ettiğini dile getirdi.

Sucuoğlu, önce ülkenin ve insanların çıkarlarının, daha sonra da partinin çıkarlarının kendilerini ilgilendirdiğini belirterek, bu vizyonla çalışma başlatacaklarını söyledi.

Hükümet kurmak için kafalarında belli çözümler olduğunu ve parti içindeki istişarelerin ardından diğer partilerle temas kurmak için birini görevlendirebileceklerini anlatan Sucuoğlu, "Şu anda bir seçim hükümeti anlamında, 26 vekilin üzerinde bir sayıya ulaşabileceğimize inanıyorum." dedi.

Sucuoğlu, daha önce 26 Aralık 2021 tarihinin erken seçim için görüşüldüğünü ancak bunun şu an için pek mümkün olmadığını vurgulayarak, "Belki daha sonraki bir tarih olur, şu an için bir şey söylemek mümkün değil çünkü diğer partilerle temasımız yok. Diğer partilerle ortak paydada bir görüş birliği yakalayabileceğimiz umudundayım. Belki de bir seçim tarihi vererek bir seçim hükümeti kurulabilir diye düşünüyorum şu anda. Bu tarih 6 Şubat 2022 olabilir. Bunlar benim şu andaki düşüncemdir, bunları konuşacağız." diye konuştu.

Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı'na yeni bakanlar kurulu listesi sunmadıkça mevcut hükümetin devam edeceğini söyledi.

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Seçilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini dün aradığını dile getiren Sucuoğlu, "hayırlı olsun" temennilerini ilettiğini belirtti.

Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kıbrıs konusunda atılacak adımlarda Cumhurbaşkanı Tatar'ı destekleyeceklerini ilettiğini ve bunu memnuniyetle karşıladığını sözlerine ekledi.

Sucuoğlu, 30-31 Ekim'de gerçekleştirilen UBP'nin 22. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa seçilmişti.

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#KKTC#Faiz Sucuoğlu#Ersin Tatar

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