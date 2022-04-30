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KKTC’de hükümet kurulmadan dağıldı

#KKTC#Hükümet#UBP
KKTC’de hükümet kurulmadan dağıldı

KKTC’de geçen hafta istifa eden, ancak parlamentoda en büyük parti olması nedeniyle yeniden hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) lideri ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun 3 partili koalisyonu güvenoyu öncesinde dağıldı.

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Normal şartlarda 50 sandalyeli parlamentoda 24 milletvekiline sahip UBP ile 3 ve 2 milletvekiline sahip iki ortağı Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) bugün mecliste yapılacak oylamada 29 oyla güvenoyu alması bekleniyordu.

İki küçük ortak DP ve YDP dün akşam ani bir karar alarak 100 günlük icraat programı taleplerinin kabul görmemesi nedeniyle koalisyondan çekildiklerini açıkladı. İki parti kararlarını değiştirmezse, bugün mecliste güven oylaması yapılmayacak. Sucuoğlu 1 hafta içinde yeni hükümeti kuramazsa görevi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a iade edecek.

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#KKTC#Hükümet#UBP

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